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Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: "Luego de recibir los honorarios decidió irse"

El Club Social Pariacoto se pronunció luego de que la 'Hiena', a quien había anunciado como fichaje, fuera presentado por Juventud Bellavista de Trujillo apenas 15 días después.

Alexi Gómez iba a jugar la Liga 3, pero ahora disputará la Copa Perú. Foto: composición de LR/Juventud Bellavista FBC/Club Social Pariacoto
Alexi Gómez iba a jugar la Liga 3, pero ahora disputará la Copa Perú. Foto: composición de LR/Juventud Bellavista FBC/Club Social Pariacoto

El último miércoles 25 de febrero, el Club Social Pariacoto había anunciado por todo lo alto el fichaje de Alexi Gómez como refuerzo para disputar la Liga 3 2026 (tercera división). Apenas 15 días más tarde, el jueves 12 de marzo, Juventud Bellavista de Trujillo sorprendió al comunicar el fichaje de la 'Hiena' para la Copa Perú, hecho que provocó un gran disgusto en el cuadro ancashino.

Este sábado, el Vendaval del valle del Río Grande se pronunció vía redes sociales con un duro comunicado en contra del futbolista, cuyo profesionalismo fue puesto en duda y al que acusaron de cobrar parte del salario acordado y aun así marcharse a otro equipo.

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Club que fichó a Alexi Gómez arremetió contra el jugador

"Rechazo total. El futbolista Alexi Gómez Gutiérrez, personaje al cual se anunció en nuestra página como refuerzo para el torneo de la Liga 3 2026, firmó un contrato (con cláusulas anti indisciplina) y luego de recibir los honorarios acordados decidió irse a otro club", se lee en el mensaje compartido por Pariacoto.

"Desde Centro Social Pariacoto condenamos este tipo de actuar de una persona que dice llamarse profesional. ¡Hagamos fútbol limpio!", menciona la parte final del pronunciamiento. La molestia del conjunto blanquiceleste escaló a tal grado que incluso borraron la publicación original con el anuncio de la llegada de Gómez.

Comunicado del club ancashino sobre la 'Hiena' Gómez. Foto: Club Social Pariacoto

Comunicado del club ancashino sobre la 'Hiena' Gómez. Foto: Club Social Pariacoto

¿Qué pasó con Alexi Gómez?

A mediados del 2025, la 'Hiena' fue separado de Alianza Universidad de Huánuco junto con otros jugadores por un acto de indisciplina. En los últimos meses de dicho año no llegó a jugar por otro club, sino que fue captado participando en 'pichangas' organizadas por streamers. Ahora, con su nuevo equipo, jugará la Liga Distrital de La Esperanza con la ilusión de llegar a la etapa nacional de la Copa Perú.

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¿Qué dijo Alexi Gómez?

En declaraciones para las redes de Juventud Bellavista, el exjugador de Universitario y Alianza Lima evitó referirse a lo ocurrido con Pariacoto. "(Estoy) contento de poder estar aquí, adaptarme rápido a la idea del cuerpo técnico y poder competir. Conozco a la mayoría, el clima de Trujillo se asemeja al de Lima así que estoy tranquilo. Estoy escuchando lo que quiere el 'profe' para sumarle al grupo".

El lateral también elogió la gestión realizada por la directiva del elenco trujillano para su incorporación. "Fue una gestión muy rápida, responsable y capaz. La verdad no se ve mucho esto en Copa Perú, debería ser un ejemplo para los otros equipos", indicó.

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