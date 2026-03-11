Pedro Gallese sobre Renato Tapia previo a la fecha FIFA: "No deja de pensar en la selección"

Pedro Gallese y Renato Tapia han sido 'fijos' en la selección peruana para las tres últimas eliminatorias. Foto: composición de LR/FPF

Faltan pocos días para que el DT Mano Menezes dé a conocer su primera lista de convocados a la selección peruana. Entre los jugadores que muy probablemente llamará el técnico figura Pedro Gallese, arquero titular y capitán del equipo. En contraste, el caso de Renato Tapia es una incógnita luego de haber sido dejado de lado en los últimos amistosos.

A inicios de este 2026, el 'Cabezón' se enfrascó en un enfrentamiento mediático con directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a sus críticas a la gestión actual. Además, trascendió que el volante habría tenido mala relación con algunos referentes, situación que terminó de debilitar su relación con la Blanquirroja.

Gallese sobre Tapia: "Cuando lo llamen dará lo mejor"

"Hablo con Renato y él me cuenta que está muy contento en su equipo y no deja de pensar en la selección. Seguramente cuando lo llamen dará lo mejor, como siempre lo ha hecho", sostuvo el 'Pulpo' para el programa 'En Pared'. El arquero afirmó que, contrario a lo que se comenta en las redes sociales, la unión siempre prevaleció en el representativo nacional.

"Si no hubieran líderes en la selección en anteriores procesos, donde incluso fuimos al Mundial, el vestuario hubiera sido una pelea, una guerra. Yo siempre rescato la unión del grupo", agregó.

Actualmente, Tapia milita en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, equipo en el cual juega tanto su liga doméstica como la AFC Champions League 2. Con la selección peruana no disputa un partido, oficial ni amistoso, desde el 10 de septiembre del 2025, cuando completó los 90 minutos ante Paraguay por la última fecha de las eliminatorias.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

La primera nómina del entrenador Mano Menezes, para los amistosos de esta fecha FIFA de marzo ante Senegal y Honduras, saldrá alrededor de la fecha 7 del Torneo Apertura, es decir, entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo.