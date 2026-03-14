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André Carrillo sorprende al destacar a joven delantero formado en Sporting Cristal: "Ahora despegó y comenzó a jugar"

El extremo expresó su emoción por el crecimiento de Grimaldo, quien ha demostrado buen nivel con su velocidad y desequilibrio, siendo una de las grandes promesas del fútbol peruano.

André Carrillo se rinde ante Joao Grimaldo en entrevista con influencer argentino. Foto: Lr/ Benja Anum
André Carrillo se rinde ante Joao Grimaldo en entrevista con influencer argentino. Foto: Lr/ Benja Anum

André Carrillo fue entrevistado por el influencer argentino Benjamín Annun, en Brasil, quien elogió el nivel de un futbolista formado en Sporting Cristal. Joao Grimaldo deleitó a la ‘Culebra’ por sus regates, velocidad y desequilibrio por la banda. No es un secreto que el atacante de 23 años es una de las grandes promesas que tiene el fútbol peruano e incluso se espera su convocatoria.

Grimaldo salió de las canteras de Sporting Cristal y gracias a su talento llegó al primer equipo. El delantero estuvo en Letonia, pero no cumplió las expectativas y ahora intenta consolidarse en Sparta Praga en la liga de República Checa.

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¿Qué dijo André Carrillo sobre Joao Grimaldo?

El experimentado extremo no pudo ocultar su emoción al ser consultado por su sucesor en la selección peruana. "Joao Grimaldo me gusta mucho, ese último año ha sido muy bueno de él. Hace poco, como hace un año, no estaba tan bien, pero ahora despegó, comenzó a jugar y está de put..", exclamó André Carrillo.

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¿Qué dijo André Carrillo sobre Mano Menezes en la selección peruana?

La 'Culebra' analizó el fichaje del nuevo técnico de la selección peruana. "Ha sido una muy buena gestión de la directiva, por la experiencia que el entrenador tiene. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Arabia Saudita, estuvo de entrenador de Al Nassr y aquí en Brasil es muy reconocido, todos saben el nivel de profesionalismo que maneja, así que van a ayudar mucho al país. Tengo la certeza que va a ser un equipo muy competitivo, que va a intentar de igual a igual con todo el mundo", comentó en Radio Ovación.

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Rendimiento de André Carrillo en Corinthians

En lo que va de la temporada, André Carrillo ha jugado un total de nueve partidos con Corinthians, de los cuales cuatro fueron por la Serie A de Brasil, cuatro por el Campeonato Paulista y uno en la Supercopa.

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¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

La primera nómina del entrenador Mano Menezes, para los amistosos de esta fecha FIFA de marzo ante Senegal y Honduras, saldrá alrededor de la fecha 7 del Torneo Apertura, es decir, entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo.



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