El futbolista peruano-danés Oliver Sonne se convirtió en padre por primera vez a sus 25 años junto a la gimnasta Isabella Taulund. La noticia con confirmado en redes sociales mediante una publicación conjuntada de ambos jovenes, en la que no ocultaron su felicidad por la llegada de su primogénita.

El sábado 28 de febrero, el popular 'Vikingo' confirmó el nacimiento de su hija, Naomi Isabel Sonne, ocurrido el pasado 26 de febrero. La pareja no tardó en recibir numerosas muestras de cariño y felicitaciones por el inicio de esta nueva etapa familiar.