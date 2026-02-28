HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Espectáculos

¡Bienvenida al mundo! Oliver Sonne y su novia se convierten en padres por primera vez y publican tiernas fotos de su bebé

La noticia se dio a conocer dos días después del nacimiento de la primogénita del 'Vikingo' y de la ciudadana danesa Isabella Taulund.

El 'Vikingo' se convirtió en padre junto a Isabella Taulund Foto: Composición LR
El 'Vikingo' se convirtió en padre junto a Isabella Taulund Foto: Composición LR | Instagram

El futbolista peruano-danés Oliver Sonne se convirtió en padre por primera vez a sus 25 años junto a la gimnasta Isabella Taulund. La noticia con confirmado en redes sociales mediante una publicación conjuntada de ambos jovenes, en la que no ocultaron su felicidad por la llegada de su primogénita.

El sábado 28 de febrero, el popular 'Vikingo' confirmó el nacimiento de su hija, Naomi Isabel Sonne, ocurrido el pasado 26 de febrero. La pareja no tardó en recibir numerosas muestras de cariño y felicitaciones por el inicio de esta nueva etapa familiar.

Notas relacionadas
Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

LEER MÁS
Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: "Quiero que me firme el permiso"

Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: "Quiero que me firme el permiso"

LEER MÁS
Exchica reality chilena y cantante Fran Maira causa accidente y atropella a joven motorizado: chofer tuvo que ser reanimado y está grave

Exchica reality chilena y cantante Fran Maira causa accidente y atropella a joven motorizado: chofer tuvo que ser reanimado y está grave

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

LEER MÁS
Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

LEER MÁS
Escándalo en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesto intento de agresión en Latina

Escándalo en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesto intento de agresión en Latina

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias en Perú EN VIVO: tormentas eléctricas, crecida de ríos y más de la emergencia por El Niño Costero

Florencia Portocarrero: “Raquel Jodorowsky era deliberadamente excéntrica en un espacio conservador”

Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1: sigue el minuto a minuto

Espectáculos

Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

Periodista español asegura que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo llevan un mes de relación: "Está muy ilusionado"

Alvina Ruiz hace mea culpa por callar sobre caso Lizeth Marzano, vinculado a su excompañera Marisel Linares: "No he hablado con ella"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025