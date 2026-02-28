¡Bienvenida al mundo! Oliver Sonne y su novia se convierten en padres por primera vez y publican tiernas fotos de su bebé
La noticia se dio a conocer dos días después del nacimiento de la primogénita del 'Vikingo' y de la ciudadana danesa Isabella Taulund.
- Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"
- Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: "Quiero que me firme el permiso"
El futbolista peruano-danés Oliver Sonne se convirtió en padre por primera vez a sus 25 años junto a la gimnasta Isabella Taulund. La noticia con confirmado en redes sociales mediante una publicación conjuntada de ambos jovenes, en la que no ocultaron su felicidad por la llegada de su primogénita.
El sábado 28 de febrero, el popular 'Vikingo' confirmó el nacimiento de su hija, Naomi Isabel Sonne, ocurrido el pasado 26 de febrero. La pareja no tardó en recibir numerosas muestras de cariño y felicitaciones por el inicio de esta nueva etapa familiar.