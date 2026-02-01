"En Perú se van a volver locos": Oliver Sonne rebosante de de felicidad tras darle su primera asistencia a Joao Grimaldo
La dupla peruana fue clave para la goleada del Sparta Praga en la liga de República Checa. El 'Vikingo' sumó sus primeros minutos tras dejar la Premier League.
Oliver Sonne y Joao Grimaldo empezar a 'repartir chocolate' en la liga de República Checa. En su primer partido con la camiseta del Sparta Praga, el popular 'Vikingo' se lució con una asistencia para el veloz extremo de la selección peruana en la goleada 3-0 sobre el Dukla.
Al finaliza el cotejo, el lateral de origen danés, que decidió dejar la Premier League ante la falta de oportunidad, se mostró muy contento por ser clave en el tanto de su amigo.
Sonne rebosante de felicidad tras asistencia a Grimaldo
Oliver Sonne remarcó que siempre busca hacer el recorrido por la banda y apoyar en zona ofensiva. Asimismo, se mostró muy contento por darle una asistencia al exjugador de Sporting Cristal.
"Apoyar el ataque, correr hacia la línea, ser tan rápido. Lo comenté al llegar. Para mí, estrenarme con una asistencia es muy bueno, es genial que mi amigo peruano anotara. En Perú se volverán locos por eso", manifestó para las cámaras del club checo.
"Primera asistencia y primer gol. Creo que es bueno. Espero que Joao siga dando lo mejor y es muy bueno que anote goles. Eso es bueno", agregó sobre Grimaldo.
Oliver Sonne y Joao Grimaldo apuntan a la selección peruana
Con la llegada del brasileño Mano Menezes al banquillo de la selección peruana, se espera que varios jugadores jóvenes asuman protagonismo en el combinado nacional de cara a lo que será el próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.
Más allá de contar con futbolistas experimentados como Pedro Gallese o Miguel Araujo, el experimentado estratega buscará consolidar a otros elementos. Oliver Sonne, Joao Grimaldo y Erick Noriega son algunos de los llamados a comandar el proyecto de la Bicolor. Dichos jugadores podrían ser citados para la próxima fecha FIFA de marzo.