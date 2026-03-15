HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente
Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     
Deportes

Exjefe de la Conar sobre golazo de Paolo Guerrero no validado: "No es falta, debió convalidarse"

El exárbitro Winston Reátegui expresó su opinión sobre la polémica en el partido más reciente de Alianza Lima. Además, aclaró por qué el VAR no intervino en dicha acción.

Winston Reátegui y Paolo Guerrero coincidieron en su opinión de que no existió falta previa al gol. Foto: captura de L1 Max
Winston Reátegui y Paolo Guerrero coincidieron en su opinión de que no existió falta previa al gol. Foto: captura de L1 Max

La polémica en lo que va de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 es sin duda el golazo de media cancha no validado que Paolo Guerrero marcó en el primer tiempo del Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima. Previamente, el árbitro Daniel Ureta había señalado falta del 'Depredador' contra un jugador rival, decisión que cuestionaron tanto hinchas como periodistas e incluso el exjefe de la Conar, Winston Reátegui.

En su análisis del partido, el exréferi sostuvo que Ureta se equivocó al interpretar el contacto como una acción cobrable, por lo cual debió dejar que el juego continúe y validar el tanto. Además, también aclaró por qué el VAR no pudo intervenir ante el presunto error del colegiado.

PUEDES VER: Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: 'Luego de recibir los honorarios decidió irse'

lr.pe

Winston Reátegui explica gol no validado a Paolo Guerrero

En el programa 'Al límite', Reátegui fue tajante en su veredicto. "No es falta, el gol debió convalidarse", dijo el hoy panelista de L1 Max. En su opinión, "el fútbol en general, y los árbitros, deben entender que hay situaciones en las cuales se producen sujeciones", el cual habría sido el caso de Guerrero.

El extitular de la Comisión Nacional de Árbitros también explicó que Ureta no había anulado el tanto en sí, sino la jugada que lo precedió. Por ello, el VAR no tenía competencia para 'corregir' el fallo. "Si el árbitro tocó el silbato antes del gol ya 'mató' todo. Si tenía dudas, debió dejar seguir, que ocurra el gol y después que el VAR lo invite a ver la jugada ", enfatizó Reátegui.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su golazo no validado?

En declaraciones pospartido, el capitán del club íntimo evidenció su molestia por la decisión arbitral. "El adversario se resbala, yo no le hago falta. Si eso es falta, imagínese cuántos penales y faltas no se cobran. Inclusive a mí me jalaron y no hay problema", declaró Paolo Guerrero para la prensa.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Killas FC: horario y canal de TV del partido por el inicio de la Liga Femenina 2026

lr.pe

"(El árbitro) me dijo que yo le hice falta. ¿Dónde le hice falta? Si eso es falta, imagínense. En el primer tiempo hubo una jugada en la que yo tenía la pelota y el jugador se me trepa encima; yo ni le reclamé al árbitro", insistió el veterano atacante.

Notas relacionadas
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: "Luego de recibir los honorarios decidió irse"

Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: "Luego de recibir los honorarios decidió irse"

LEER MÁS
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: resultados de los juegos de ida por cuartos de final

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: resultados de los juegos de ida por cuartos de final

LEER MÁS
Alianza Lima no pudo ante Deportivo Garcilaso: empató en Cusco y dejó de ser único líder de la Liga 1

Alianza Lima no pudo ante Deportivo Garcilaso: empató en Cusco y dejó de ser único líder de la Liga 1

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los 50 años de “La caza sutil” de Julio Ramón Ribeyro

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Napoleón Becerra, candidato presidencial del PTE, falleció en un accidente

Deportes

¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla HOY EN VIVO por LaLiga de España 2025-26?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys HOY por la Liga 1 2026?

Partidos de hoy, domingo 15 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Napoleón Becerra, candidato presidencial del PTE, falleció en un accidente

Elecciones 2026: Renovación Popular, Somos Perú, APP, Perú Primero y Avanza País llevan a exfujimoristas al Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025