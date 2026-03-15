Exjefe de la Conar sobre golazo de Paolo Guerrero no validado: "No es falta, debió convalidarse"

La polémica en lo que va de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 es sin duda el golazo de media cancha no validado que Paolo Guerrero marcó en el primer tiempo del Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima. Previamente, el árbitro Daniel Ureta había señalado falta del 'Depredador' contra un jugador rival, decisión que cuestionaron tanto hinchas como periodistas e incluso el exjefe de la Conar, Winston Reátegui.

En su análisis del partido, el exréferi sostuvo que Ureta se equivocó al interpretar el contacto como una acción cobrable, por lo cual debió dejar que el juego continúe y validar el tanto. Además, también aclaró por qué el VAR no pudo intervenir ante el presunto error del colegiado.

Winston Reátegui explica gol no validado a Paolo Guerrero

En el programa 'Al límite', Reátegui fue tajante en su veredicto. "No es falta, el gol debió convalidarse", dijo el hoy panelista de L1 Max. En su opinión, "el fútbol en general, y los árbitros, deben entender que hay situaciones en las cuales se producen sujeciones", el cual habría sido el caso de Guerrero.

El extitular de la Comisión Nacional de Árbitros también explicó que Ureta no había anulado el tanto en sí, sino la jugada que lo precedió. Por ello, el VAR no tenía competencia para 'corregir' el fallo. "Si el árbitro tocó el silbato antes del gol ya 'mató' todo. Si tenía dudas, debió dejar seguir, que ocurra el gol y después que el VAR lo invite a ver la jugada ", enfatizó Reátegui.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su golazo no validado?

En declaraciones pospartido, el capitán del club íntimo evidenció su molestia por la decisión arbitral. "El adversario se resbala, yo no le hago falta. Si eso es falta, imagínese cuántos penales y faltas no se cobran. Inclusive a mí me jalaron y no hay problema", declaró Paolo Guerrero para la prensa.

"(El árbitro) me dijo que yo le hice falta. ¿Dónde le hice falta? Si eso es falta, imagínense. En el primer tiempo hubo una jugada en la que yo tenía la pelota y el jugador se me trepa encima; yo ni le reclamé al árbitro", insistió el veterano atacante.