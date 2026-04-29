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César BK, exnovio de Gabriela Herrera, reaparece con potente indirecta contra la bailarina: “Poniendo las cosas en su lugar”

Shirley Arica acusó a Gabriela Herrera de hacer brujería contra César BK para frenar su carrera en México. En tanto, el cantante ofreció su apoyo a la 'Chica realidad'.


César BK respondió con una indirecta en redes sociales, apoyando a Shirley Arica. Fotos: Instagram/captura ATV
César BK respondió con una indirecta en redes sociales, apoyando a Shirley Arica. Fotos: Instagram/captura ATV | Fotos: Instagram/captura ATV
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Gabriela Herrera se encuentra en el ojo de la tormenta por sus coqueteos con Diego Chávarry, a pesar de que él mantiene un romance con Thalía Bentín. Asimismo, la bailarina ha sido muy cuestionada por Shirley Arica, quien en más de una ocasión la ha enfrentado en el reality 'La granja VIP Perú' y le ha dicho que no es la primera vez que se involucra con un hombre que tiene pareja. 

Incluso, días atrás, Shirley Arica se enfrentó a Gabriela Herrera, a quien cuestionó por supuestamente haberle hecho brujería al cantante César BK, cuando él estaba a punto de viajar a México para hacer carrera fuera del Perú. En este contexto, el artista sorprendió con una clara indirecta para la bailarina.

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César BK lanza indirecta contra Gabriela Herrera

Mediante sus redes sociales, César BK compartió un video en el que aparece bailando con el fondo musical de una de sus canciones. En el texto que acompaña el clip, hace referencia al reality de convivencia de Panamericana Televisión, donde participa Gabriela Herrera.

“Quién diría que una granja en mi país terminaría poniendo las cosas en su lugar”, escribió César BK, quien meses atrás dijo que tenía planeado irse del Perú para hacer carrera en el extranjero; sin embargo, sus planes se truncaron.

Asimismo, César BK le mandó un mensaje a la popular 'Chica realidad', quien ha cuestionado duramente a Gabriela Herrera, expareja del cantante. “Tienes todo el apoyo de mi gente, Shirley Arica”, añadió el músico.

Luego, César BK fue cuestionado por los fans de Gabriela Herrera, por lo que no dudó en comentar su propio video. “Antes de juzgar a alguien debo conocer ambas versiones (algo que la vida me enseñó)”, dijo el intérprete de 'Hoy te voy a olvidar'.

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Shirley Arica acusa a Gabriela Herrera

Durante una conversación con Samahara Lobatón en 'La granja VIP', Shirley Arica contó que Gabriela Herrera utilizó la magia negra en contra de César BK. “A él le salió una propuesta para irse a México estando con Gabriela. Entonces ella recurre al amigo que yo le presenté que se llama Teo, maestro esotérico. Entonces, ella lo buscó para que le trunque su carrera, para que él no viaje a México, para que él se quede acá y se quede con ella. Pero no le funcionó porque él me dijo: ‘Yo no puedo hacer eso. Eso ya es maldad y yo no hago ese tipo de cosas’”, relató la modelo.


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