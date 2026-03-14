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Fútbol Peruano

Árbitro anuló golazo de antología de Paolo Guerrero desde media cancha: no se cobró el 1-0 de Alianza Lima por falta

El delantero de Alianza Lima le pegó desde media cancha y venció al portero Patrick Zubczuk; sin embargo, el juez consideró que hubo una falta antes de la ejecución.

Paolo Guerrero es uno de los goleadores de Alianza Lima en la temporada. Foto: composición LR/L1 Max
Paolo Guerrero es uno de los goleadores de Alianza Lima en la temporada. Foto: composición LR/L1 Max

Paolo Guerrero marcó uno de los mejores goles de su carrera en el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso; sin embargo, el árbitro decidió no convalidar el tanto del veterano delantero de 42 años debido a una falta previa a la definición.

Ante el cobro del juez principal, los futbolistas blanquiazules se fueron a reclamarle a Daniel Ureta, pues consideraron que no hubo ingracción del ‘Depredador’ ante de pegarle al balón.

Golazo de Paolo Guerrero fue anulado

Paolo Guerrero aprovechó un contragolpe de Alianza Lima y sorprendió al arquero Patrick Zubczuk con un remate desde media cancha. No obstante, el árbitro anuló la accción por una manotazo contra el defensor del conjunto imperial.

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