Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 7 del Torneo Apertura
Este viernes inicia una nueva jornada del fútbol peruano con el FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos. El líder del torneo, Alianza Lima, visitará a Deportivo Garcilaso.
La fecha 7 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026 le dará a Los Chankas la posibilidad de aspirar al primer lugar de la tabla de posiciones, siempre que Alianza Lima, único puntero, tropiece en su visita al Deportivo Garcilaso. El vigente tricampeón, Universitario, sostendrá ante UTC un duelo clave por el tercer, o hasta segundo puesto, mientras que Sporting Cristal necesita ganarle a Sport Boys para escalar casillas.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Previo al inicio de la fecha 7, Alianza Lima es el único líder de la tabla. En contraste, Atlético Grau es el colero absoluto.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|6
|5
|6
|16
|2.
|Los Chankas
|6
|4
|5
|14
|3.
|UTC
|6
|4
|4
|13
|4.
|Universitario
|6
|3
|2
|11
|5.
|Cienciano
|6
|3
|5
|10
|6.
|Juan Pablo II
|6
|3
|-4
|10
|7.
|Melgar
|6
|3
|2
|9
|8.
|Sporting Cristal
|6
|2
|2
|8
|9.
|Sport Huancayo
|6
|2
|0
|7
|10.
|Cusco
|6
|2
|0
|7
|11.
|Comerciantes Unidos
|6
|2
|-1
|7
|12.
|Moquegua
|6
|2
|-4
|7
|13.
|Alianza Atlético
|6
|1
|-2
|6
|14.
|FC Cajamarca
|6
|1
|-2
|5
|15.
|Deportivo Garcilaso
|6
|1
|-2
|5
|16.
|ADT
|6
|1
|-3
|5
|17.
|Sport Boys
|6
|1
|-3
|5
|18.
|Atlético Grau
|6
|1
|-5
|4
Partidos de la Liga 1 2026 HOY: fecha 7 del Torneo Apertura
Así se juega la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. Este viernes, el único partido del día será el duelo regional que sostengan Cajamarca y Comerciantes.
Viernes 13 de marzo
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Sábado 14 de marzo
- Sport Huancayo vs ADT
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Juan Pablo II vs Los Chankas
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario vs UTC
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Monumental U Marathon
Domingo 15 de marzo
- Sporting Cristal vs Sport Boys
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Melgar vs Atlético Grau
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
- Alianza Atlético vs CD Moquegua
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Cusco vs Cienciano
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los partidos de esta Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc. Además, Movistar Deportes televisará el Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima, mientras que el canal oficial en YouTube de L1 Max transmitirá gratis el Sport Huancayo vs ADT por internet.
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Tabla de goleadores de la Liga 1 2026
El 'Pirata' Hernán Barcos lidera la tabla de máximos artilleros del campeonato, escoltado por hasta cinco jugadores con la misma cantidad de goles.
|Jugador
|Club
|Goles
|Hernán Barcos
|FC Cajamarca
|6
|Franco Torres
|Los Chankas
|4
|Abdiel Ayarza
|Los Chankas
|4
|Carlos Garcés
|Cienciano
|4
|Renzo Garcés
|Alianza Lima
|4
|Álex Valera
|Universitario
|4