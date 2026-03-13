Alianza Lima lidera con 16 puntos, seguido de Los Chankas, con 14. Foto: composición de LR/Liga 1

Alianza Lima lidera con 16 puntos, seguido de Los Chankas, con 14. Foto: composición de LR/Liga 1

La fecha 7 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026 le dará a Los Chankas la posibilidad de aspirar al primer lugar de la tabla de posiciones, siempre que Alianza Lima, único puntero, tropiece en su visita al Deportivo Garcilaso. El vigente tricampeón, Universitario, sostendrá ante UTC un duelo clave por el tercer, o hasta segundo puesto, mientras que Sporting Cristal necesita ganarle a Sport Boys para escalar casillas.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Previo al inicio de la fecha 7, Alianza Lima es el único líder de la tabla. En contraste, Atlético Grau es el colero absoluto.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 6 5 6 16 2. Los Chankas 6 4 5 14 3. UTC 6 4 4 13 4. Universitario 6 3 2 11 5. Cienciano 6 3 5 10 6. Juan Pablo II 6 3 -4 10 7. Melgar 6 3 2 9 8. Sporting Cristal 6 2 2 8 9. Sport Huancayo 6 2 0 7 10. Cusco 6 2 0 7 11. Comerciantes Unidos 6 2 -1 7 12. Moquegua 6 2 -4 7 13. Alianza Atlético 6 1 -2 6 14. FC Cajamarca 6 1 -2 5 15. Deportivo Garcilaso 6 1 -2 5 16. ADT 6 1 -3 5 17. Sport Boys 6 1 -3 5 18. Atlético Grau 6 1 -5 4

Partidos de la Liga 1 2026 HOY: fecha 7 del Torneo Apertura

Así se juega la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. Este viernes, el único partido del día será el duelo regional que sostengan Cajamarca y Comerciantes.

Viernes 13 de marzo

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sábado 14 de marzo

Sport Huancayo vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Juan Pablo II vs Los Chankas

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Universitario vs UTC

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Monumental U Marathon

Domingo 15 de marzo

Sporting Cristal vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Melgar vs Atlético Grau

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Alianza Atlético vs CD Moquegua

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco vs Cienciano

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de esta Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc. Además, Movistar Deportes televisará el Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima, mientras que el canal oficial en YouTube de L1 Max transmitirá gratis el Sport Huancayo vs ADT por internet.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El 'Pirata' Hernán Barcos lidera la tabla de máximos artilleros del campeonato, escoltado por hasta cinco jugadores con la misma cantidad de goles.