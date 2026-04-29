HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Segunda vuelta 2026: empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Elecciones Regionales y Municipales 2026: MEF destina S/17.3 millones al JNE para supervisión y monitoreo de comicios

El Gobierno autorizó una transferencia de S/17.3 millones desde la Reserva de Contingencia del MEF al JNE para financiar gastos vinculados a la supervisión y monitoreo de los comicios regionales y municipales.

Gobierno autoriza transferencia de S/17.3 millones al JNE para elecciones regionales y municipales.
Gobierno autoriza transferencia de S/17.3 millones al JNE para elecciones regionales y municipales. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público 2026 por hasta S/17 370 221 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de financiar gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el domingo 4 de octubre. La medida se formalizó mediante el Decreto Supremo N.º 070-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Únete a nuestro canal de política y economía

La norma precisa que los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y responden a la solicitud presentada por el JNE para cubrir requerimientos vinculados al proceso electoral del presente año, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

TE RECOMENDAMOS

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE
La medida, formalizada a través del Decreto Supremo N.º 070-2026-EF, proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y busca cubrir requerimientos del JNE.

La medida, formalizada a través del Decreto Supremo N.º 070-2026-EF, proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y busca cubrir requerimientos del JNE.

PUEDES VER: Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

lr.pe

Financiamiento extraordinario para procesos electorales

La transferencia se sustenta en el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N.º 32513, que autoriza excepcionalmente al MEF a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional durante el Año Fiscal 2026 para financiar, entre otros, los gastos vinculados a procesos electorales. Esta habilitación permite canalizar recursos públicos de forma oportuna ante necesidades específicas del sistema electoral.

Asimismo, el numeral 17.2 establece que dichas modificaciones deben aprobarse mediante el mecanismo previsto en el artículo 54 del Decreto Legislativo N.º 1440, es decir, a través de decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y a solicitud del titular de la entidad beneficiaria.

La operación presupuestaria se financia con Recursos Ordinarios provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF, un crédito presupuestario global diseñado para atender gastos imprevistos o prioritarios del Estado.

PUEDES VER: Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

lr.pe

Destino del presupuesto: personal y continuidad operativa

El decreto detalla que el monto transferido será destinado íntegramente a gasto corriente del JNE, específicamente al rubro “Personal y Obligaciones Sociales”. Esto implica que los recursos permitirán cubrir costos vinculados a la contratación y continuidad de personal necesario para las funciones de supervisión electoral.

El costo estimado del personal fue determinado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, tomando como base la información remitida por la entidad electoral. Esta evaluación consideró la contratación y continuidad de servidores bajo el régimen CAS del Decreto Legislativo N.º 1057.

Procedimiento de ejecución y control del gasto público

El dispositivo legal establece que el titular del pliego del JNE deberá aprobar la desagregación de los recursos a nivel funcional programático dentro de los cinco días calendario posteriores a la vigencia del decreto. Esta resolución debe remitirse a las entidades correspondientes del sistema presupuestario para su registro y seguimiento.

Además, la Oficina de Presupuesto del pliego deberá solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones necesarias para la incorporación de nuevas partidas, finalidades y unidades de medida, así como instruir a la unidad ejecutora para la elaboración de las respectivas Notas de Modificación Presupuestaria.

El decreto también establece una limitación expresa: los recursos transferidos no podrán destinarse a fines distintos a los autorizados, bajo responsabilidad. La norma fue suscrita en la Casa de Gobierno el 28 de abril de 2026.

Notas relacionadas
Megapuerto de Chancay: priorizarán solo seis de los 21 proyectos de inversión hasta 2027 por falta de financiamiento

Megapuerto de Chancay: priorizarán solo seis de los 21 proyectos de inversión hasta 2027 por falta de financiamiento

LEER MÁS
¿Cuándo cobrarás en abril 2026? Banco de la Nación revela fechas, canales y tips para evitar colas

¿Cuándo cobrarás en abril 2026? Banco de la Nación revela fechas, canales y tips para evitar colas

LEER MÁS
Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 dejó a dos ministros fuera del cargo

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 dejó a dos ministros fuera del cargo

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, martes 28 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, martes 28 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay: priorizarán solo seis de los 21 proyectos de inversión hasta 2027 por falta de financiamiento

Megapuerto de Chancay: priorizarán solo seis de los 21 proyectos de inversión hasta 2027 por falta de financiamiento

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, miércoles 29 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 29 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Petroperú: banca privada dispuesta a prestar US$2.000 millones, pero retraso del Gobierno paralizaría refinerías de Talara y Conchán

Petroperú: banca privada dispuesta a prestar US$2.000 millones, pero retraso del Gobierno paralizaría refinerías de Talara y Conchán

LEER MÁS
Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025