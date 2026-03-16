La primera lista de convocados de Mano Menezes trajo como una de sus principales novedades el llamado de Adrián Quiroz, mediocampista de Los Chankas. Por primera vez en su carrera, el futbolista de 26 años tendrá la oportunidad de defender la camiseta de la Blanquirroja en los amistosos ante Senegal y Honduras por la próxima fecha FIFA.

La inclusión del volante en la nómina se debe a su buen presente con el conjunto andahuaylino, al que llegó 2025 y en el que se ha ganado la titularidad para esta nueva temporada. No obstante, tuvo que superar muchas dificultades para alcanzar la estabilidad, pues según reveló él mismo, hace un par de años estuvo cerca de dejar el fútbol.

Adrián Quiroz revela que pensó en dejar el fútbol: "No quería saber nada"

"Pasé momentos duros. En Alfonso Ugarte jugué todo el año, pero solamente me pagaron dos meses. Jugaba por amor propio, al fútbol y por pasión", compartió Quiroz en una entrevista para L1 Max. El jugador contó que, antes del 2021, consideró la idea de abandonar su profesión debido a la falta de oportunidades.

"Hubo un momento en el 2021 en que quise dejar de jugar porque estaba sin club y no se me presentaban oportunidades. Salí de la 'U' a mitad de años y estuve entrenando por mi cuenta. Antes de llegar a Atlético Grau pasé por una depresión fuerte, no quería saber nada. Estaba en Piura pasando las pruebas y en el transcurso de eso me vino el 'bajón' (pero) hablé con mis papás y un tío muy querido que me hizo entender las cosas", sostuvo el oriundo de Talara.

Acerca de cómo tomó la noticia de su convocatoria, indicó que el presidente de su club le avisó unos minutos antes del anuncio oficial de Mano Menezes. "Abracé a mi hijo y a mi señora y le agradecimos a Dios los tres", manifestó.

¿En qué equipos ha jugado Adrián Quiroz?

Tras su paso por la reserva de Universitario de Deportes, estos son los clubes en los que ha jugado Adrián Quiroz por la Liga 1 y Liga 2 del fútbol peruano.