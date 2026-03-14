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Paolo Guerrero indignado porque le anularon gol de media cancha en empate de Alianza Lima: "Si eso es falta, imagínense"

El delantero de Alianza Lima convirtió un golazo de media cancha; sin embargo, el juez no lo convalido debido a una falta previa contra un jugador de Garcilaso.

Paolo Guerrero lleva 2 goles con Alianza Lima en la temporada. Foto: composición LR/L1 Max/Jax Latin Media
Paolo Guerrero lleva 2 goles con Alianza Lima en la temporada. Foto: composición LR/L1 Max/Jax Latin Media

Alianza Lima no pasó del empate ante Deportivo Garcilaso y perdió la chance de ser el único líder del Torneo Apertura de la Liga 1. La igualdad de los victorianos en Cusco tuvo como protagonista a Paolo Guerrero, quien anotó un magistral gol de media cancha que fue anulado.

Al finalizar el cotejo, el veterano delantero de 42 años reveló los motivos que tuvo el árbitro Daniel Ureta para no convalidar su tanto en la primera parte.

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Paolo Guerrero indignado porque le anularon gol con Alianza Lima

Al ser consultado sobre los motivos que tuvo el juez principal para anular su gol de media cancha, Paolo Guerrero remarcó que en ningún momento cometió falta en contra del defensor imperial.

“El adversario se resbala, yo no le hago falta. Si eso es falta, imagínese cuántos penales y faltas no se cobran. Inclusive a mí me jalaron y no hay problema”, manifestó ante los medios de comunicación.

“Me dijo (árbitro) que yo le hice falta. ¿Dónde le hice falta? Si eso es falta, imagínense. En el primer tiempo hubo una jugada que yo tenía la pelota y el jugador se me trepa encima; yo ni le reclamé al árbitro”, agregó.

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Gol anulado de Paolo Guerrero en el Alianza - Garcilaso

En los primeros minutos del partido, Alianza Lima tuvo un contragolpe que pudo terminar con un gol a su favor. Paolo Guerrero, que se sacó la marca de un rival, notó que el portero Patrick Zubczuk estaba adelantado y con un remate logró introducir el balón en el arco.

Sin embargo, en medio de las celebraciones de los íntimos, el árbitro decidió cobrar una falta previa del ‘Depredador’ y anuló la jugada. Esto generó una serie de reclamos por parte de los dirigidos por Pablo Guede.

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