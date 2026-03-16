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Álex Valera sobre el presunto caso de racismo en el Estadio Monumental: "Yo escuché que gritaban 'Tunche'"

El goleador 'crema' sorprendió al detallar lo sucedido en el Estadio Monumental en el partido Universitario vs UTC por Liga 1.

Álex Valera habló sobre el supuesto racimos en el Estadio Monumental. Foto: Lr/Universitario
Álex Valera habló sobre el supuesto racimos en el Estadio Monumental. Foto: Lr/Universitario

Universitario derrotó 2-0 a UTC, en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Lisandro Alazugaray y Álex Valera fueron las figuras del cotejo. Sin embargo, en la recta final del partido, el árbitro detuvo el juego y activó el protocolo de racismo. Por este motivo, el tricampeón de la Liga 1 volvió al ojo de la tormenta por un supuesto caso de discriminación.

No obstante, Álex Valera rompió su silencio y aclaró este desagradable suceso. El goleador ‘crema’ asegura que fue un malentendido entre los rivales y el árbitro principal. Asimismo, reiteró que se aclare el panorama y que le bajen un cambio a las quejas.

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¿Qué dijo Álex Valera sobre el presunto caso de racismo en el Estadio Monumental?

El goleador de la ‘U’ rompió su silencio y explicó lo sucedido a ras de cancha. “Yo estaba ahí en el penal y escuché que gritaban ‘Tunche’ y eso fue lo que le dije al árbitro e incluso hay videos que respaldan lo que yo dije. Hay muchos videos en internet que confirman mi versión. Espero que se pueda solucionar pronto. No vi nada de lo que están culpando a Universitario”, reveló Álex Valera en ‘Fútbol Como Cancha’.

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Álex Valera criticó reclamos en la Liga 1 tras sanción a Jairo Concha

El goleador crema defendió a Jairo Concha indicando que tuvo una reacción por insultos desde la tribuna en el partido ante Sporting Cristal. “Creo que Jairo lo dijo en el partido le faltaron el respeto, se metieron con su hijo. Cualquier persona va a reaccionar así de esa manera”, indicó el seleccionado peruano.

Recordemos que Jairo Concha fue suspendido 2 fechas y con el partido ante UTC ya cumplió la primera jornada de sanción. El volante volverá a ser parte de la convocatoria de la ‘U’ para el clásico contra Alianza Lima en el Monumental

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Cuándo se juega el siguiente partido de Universitario?

El equipo crema disputará la fecha 8 del Torneo Apertura ante Comerciantes Unidos. Este partido se jugará el próximo sábado 21 de marzo a la 1.15 p. m. y tendrá como escenario el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

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