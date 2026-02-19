HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Flavio Maestri lapida a Felipe Vizeu previo al Sporting Cristal contra Universitario: "El '9' tiene que aguantar y saber dar un pase"

El exfutbolista reconoce el buen fútbol que ostenta Sporting Cristal, pero cuestionó la falta de gol y el '9' previo a un partido clave ante el campeón de la Liga 1.

Flavio Maestri criticó al actual '9' de Sporting Cristal. Foto: Lr/Más Que TV

Sporting Cristal se alista para recibir a Universitario, en el Estadio Alberto Gallardo, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 parte como favorito, pese a los estilos de juego parecidos, la efectividad inclina la balanza a favor de la 'U'. Los 'celestes' lucen fuertes en todas las líneas e incluso rescataron un empate ante 2 de Mayo por Copa Libertadores, pero Felipe Vizeu sigue sin convencer. Por este motivo, el histórico Flavio Maestri habló fuerte sobre el '9'.

El exfutbolista destacó el empuje y la cabeza fría que mantuvo Sporting Cristal en el partido ante 2 de Mayo. Sin embargo, cuestionó la falta de profunidad y las ocasiones de gol desperdiciadas en una compleja serie de Copa Libertadores. La responsabilidad cayó directamente en el delantero brasileño.

lr.pe

¿Qué dijo Flavio Maestri sobre Felipe Vizeu?

El referente del área fue consultado en el programa 'Más Que Fútbol' sobre la falta de gol y bajo rendimiento de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. “Hay diferentes clases de ‘9’. Su fuerte no es con la pelota en los pies. Cuando la tiene en sus pies, me parece que no se asocia bien: pierde muchos pases y no rebota bien, como en la pelota que pierde y luego nace el gol. El ‘9’ tiene que aguantar, rebotar, saber dar un pase; pero hay otros que no pueden hacer eso y solamente viven dentro del área para meterla”, reveló Maestri en el popular podcast.

Asimismo, confesó que entiende las criticas. "Comprendo a la hinchada de Cristal, que es muy exigente en cuanto al juego, siempre ha sido así. Cristal siempre ha jugado bien, siempre ha tenido ‘9’ de calidad”. Lo bueno es que Vizeu ya volvió a hacer goles, eso le va a dar más confianza, y quizá eso hará que con la pelota mejore ese aspecto.

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra Sporting Cristal?

El partido entre rimenses y cremas, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1, se jugará este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. Luego de 15 años, los bajopontinos recibirán a la escuadra estudiantil en su recinto.

Universitario -Sporting Cristal: últimos partidos

Universitario de Deportes ganó 3 de los últimos 5 partidos que jugó frente a Sporting Cristal.

  • Sporting Cristal 0-1 Universitario | 23.10.25 | Liga 1
  • Universitario 2-0 Sporting Cristal | 22.05.25 | Liga 1
  • Sporting Cristal 2-1 Universitario | 23.10.24 | Liga 1
  • Universitario 4-1 Sporting Cristal | 12.05.24 | Liga 1
  • Sporting Cristal 0-0 Universitario | 16.09.23 | Liga 1
