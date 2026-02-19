HOYSuscripcion LR Focus

Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

El exfutbolista indicó que una posible igualdad entre Universitario y Sporting Cristal, sería bueno para los celestes a pesar de que jugarán como locales en el Estadio Alberto Gallardo.

Julinho asegura que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal. Foto: +QTV/composición LR

La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 está cerca de iniciar, y el partido más atractivo de la jornada será el que disputen Sporting Cristal vs Universitario. Julinho, exfutbolista celeste, se refirió acerca de lo que será este 'clásico' e indicó que no le desagradaría un empate entre ambos equipos. Esto sorprendió a muchos, teniendo en cuenta que los rimenses jugarán como locales en el Estadio Alberto Gallardo.

El ídolo del cuadro bajapontino indicó en el programa '+Que Fútbol', los celestes han tenido una semana difícil, disputando dos torneos y ahora enfrentarán a la 'U', el mejor equipo del campeonato en los últimos años. "Hay que ser realistas, la U es el equipo más ordenado. Yo creo que si logra un empate, es muy bueno por el momento que está pasando Cristal", indicó Julinho.

Julinho asegura que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal

El brasileño dejó en claro que le gustaría que Cristal gane el partido, pero considerando la seguidilla de partidos de los celestes, no le desagradaría una igualdad como resultado final. "Me encantaría que Cristal gane pero es un partido muy difícil. Yo te digo por qué. Están en plena Copa Libertadores, jugó de visita, regresa y enfrenta a la 'U' desgastado", explicó en el programa de YouTube.

De igual forma, Julinho reconoció que se están enfrentando ante un equipo que ha sido campeón en los últimos años, por ello, un posible empate beneficiaría al conjunto bajopontino. "Universitario es el equipo más fuerte del fútbol peruano, es el tricampeón. Entonces, el empate le sirve", indicó el exfutbolista.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario se realizará este sábado 21 de febrero a las 4.00 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo. Este duelo es el más atractivo de la cuarta jornada del campeonato peruano.

