La selección peruana se alista para volver, el próximo sábado 28 de marzo, ahora de la mano de Mano Menezes. La FPF presentó al flamante fichaje para revertir la pésima imagen que dejó el equipo nacional en las anteriores Eliminatorias y Copa América. Sin duda, la experiencia que ostenta en el Brasileirao y su disciplina generan expectativa en los hinchas. Sin embargo, Nolberto Solano rompió su silencio y habló sobre el complejo ambiente que existe en la Federación Peruana de Fútbol.

No es un secreto que Perú se encuentre en los últimos puestos de Sudamérica debido a malas gestiones, poco trabajo en menores y ciclos de entrenadores inconclusos. La apuesta es grande con Jean Ferrari y el técnico brasileño a la cabeza, pero no todo es un arcoíris en la Videna.

PUEDES VER: Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y canal de TV para ver al tenista peruano en los cuartos de final del Río Open 2026

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la FPF y la gestión de entrenadores a la selección peruana?

El exfutbolista sorprendió al confesar que la transparencia y las opiniones con las máximas autoridades puede costarte el puesto. "Siempre lo digo, lo he comentado antes y lo ratifico, por ser así me ha costado en la federación que me corten la cabeza. “Tengo mucha amistad con Jean Ferrari, pero uno percibe, tú te das cuenta. Fui un privilegiado de estar con Ricardo Gareca, de aprender muchísimo de todo ese gran momento”, comentó en 'Modo Fútbol'.

Asimismo, lanzó una fuerte crítica sobre la gestión de técnicos en la FPF. "Es momento para que venga otro, pero después no te valoran. Viene, trae uno, llega otro y pareciera que dicen: vamos por este este que es tranquilo, no hace nada”, sentenció con desánimo en el popular programa.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

¿Cuándo juega Perú contra Senegal?

Senegal vs Perú quedó programado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. en el Stade de France. Este partido será significativo, ya que marcará el debut de Mano Menezes como director técnico del equipo peruano. En las próximas semanas, se dará a conocer la primera lista de convocados para este enfrentamiento. Asimismo, se anticipa que la selección peruana disputará otro amistoso en Europa, completando así su agenda de dos partidos durante la fecha FIFA de marzo.

