HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Nolberto Solano lanza fuerte mensaje a la FPF por mala gestión de entrenadores en la selección peruana: "Después no te valoran"

El exfutbolista expresó su preocupación sobre la gestión de la FPF y la falta de valoración hacia los técnicos. Su experiencia con Ricardo Gareca lo hizo crecer como profesional.

Nolberto Solano habló fuerte sobre el trato que existe en la FPF. Foto: Lr/Modo Fútbol
Nolberto Solano habló fuerte sobre el trato que existe en la FPF. Foto: Lr/Modo Fútbol

La selección peruana se alista para volver, el próximo sábado 28 de marzo, ahora de la mano de Mano Menezes. La FPF presentó al flamante fichaje para revertir la pésima imagen que dejó el equipo nacional en las anteriores Eliminatorias y Copa América. Sin duda, la experiencia que ostenta en el Brasileirao y su disciplina generan expectativa en los hinchas. Sin embargo, Nolberto Solano rompió su silencio y habló sobre el complejo ambiente que existe en la Federación Peruana de Fútbol.

No es un secreto que Perú se encuentre en los últimos puestos de Sudamérica debido a malas gestiones, poco trabajo en menores y ciclos de entrenadores inconclusos. La apuesta es grande con Jean Ferrari y el técnico brasileño a la cabeza, pero no todo es un arcoíris en la Videna.

PUEDES VER: Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y canal de TV para ver al tenista peruano en los cuartos de final del Río Open 2026

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la FPF y la gestión de entrenadores a la selección peruana?

El exfutbolista sorprendió al confesar que la transparencia y las opiniones con las máximas autoridades puede costarte el puesto. "Siempre lo digo, lo he comentado antes y lo ratifico, por ser así me ha costado en la federación que me corten la cabeza. “Tengo mucha amistad con Jean Ferrari, pero uno percibe, tú te das cuenta. Fui un privilegiado de estar con Ricardo Gareca, de aprender muchísimo de todo ese gran momento”, comentó en 'Modo Fútbol'.

Asimismo, lanzó una fuerte crítica sobre la gestión de técnicos en la FPF. "Es momento para que venga otro, pero después no te valoran. Viene, trae uno, llega otro y pareciera que dicen: vamos por este este que es tranquilo, no hace nada”, sentenció con desánimo en el popular programa.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

¿Cuándo juega Perú contra Senegal?

Senegal vs Perú quedó programado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. en el Stade de France. Este partido será significativo, ya que marcará el debut de Mano Menezes como director técnico del equipo peruano. En las próximas semanas, se dará a conocer la primera lista de convocados para este enfrentamiento. Asimismo, se anticipa que la selección peruana disputará otro amistoso en Europa, completando así su agenda de dos partidos durante la fecha FIFA de marzo.

Notas relacionadas
Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

LEER MÁS
FPF anuncia La Bicolor+, el nuevo canal oficial de la selección peruana y torneos locales

FPF anuncia La Bicolor+, el nuevo canal oficial de la selección peruana y torneos locales

LEER MÁS
Senegal confirma amistoso con la selección peruana en Francia: campeón de África anunció fecha en redes sociales

Senegal confirma amistoso con la selección peruana en Francia: campeón de África anunció fecha en redes sociales

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y canal de TV para ver al tenista peruano en los cuartos de final del Río Open 2026

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y canal de TV para ver al tenista peruano en los cuartos de final del Río Open 2026

LEER MÁS
[L1 Max, En Vivo] Alianza Lima vs Sport Boys HOY: previa del partido por la Liga 1 2026

[L1 Max, En Vivo] Alianza Lima vs Sport Boys HOY: previa del partido por la Liga 1 2026

LEER MÁS
Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac: tránsito restringido a Lima

Nolberto Solano lanza fuerte mensaje a la FPF por mala gestión de entrenadores en la selección peruana: "Después no te valoran"

Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

Deportes

¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

[L1 Max, En Vivo] Alianza Lima vs Sport Boys HOY: previa del partido por la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Julio Chávez, presidente de Acción Popular es sentenciado por omitir denuncia de coima cuando era alcalde de SMP

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

Hija de Hugo Bustíos tras libertad de Urresti: "Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025