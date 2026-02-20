HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Sporting Cristal jugaría con un equipo mixto ante Universitario: el posible XI titular rimense

Ante la proximidad del partido de vuelta por Copa Libertadores, el DT Paulo Autuori realizaría algunos cambios en su alineación contra los cremas por la Liga 1.

El club rimense jugará su segundo partido de la Liga 1 2026 en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal
El club rimense jugará su segundo partido de la Liga 1 2026 en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal y Universitario protagonizarán el partido más atractivo de la fecha en esta cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Para el conjunto celeste, este duelo resulta crucial en sus aspiraciones de pelear por el título, pues enfrenta a un rival directo. No obstante, la prioridad en tienda rimense sería la Copa Libertadores, torneo en el cual tiene programado un cotejo en apenas un par de días más.

De acuerdo con el periodista Denilson Barrenechea, el entrenador Paulo Autuori alineará un equipo mixto para que algunos de sus dirigidos no lleguen desgastados a la vuelta contra el club 2 de Mayo. Además, podrá darle minutos a otros futbolistas que no vienen teniendo mucha continuidad.

PUEDES VER: Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Cristal: 'Hay que ser realistas'

lr.pe

Posible alineación de Sporting Cristal

Según el comunicador, en defensa el único cambio sería el ingreso de Sosa por Juan Cruz González como lateral por derecha. Lutiger, quien salió lesionado en el último encuentro, solo habría sufrido un calambre y llegaría sin problemas, aunque de todas formas será evaluado.

  • Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Catriel Cabellos; Santiago González, Felipe Vizeu, Luis Iberico.

Un cambio que podría darse en el mediocampo sería el ingreso de Wisdom por Yoshimar Yotún. En la zona ofensiva, al estar suspendido para la revancha contra 2 de Mayo por la roja que recibió en Paraguay, Iberico no tendría necesidad de descansar y saldría desde el arranque frente a Universitario.

El club celeste lleva un triunfo, un empate y una derrota en esta Liga 1 2026. Foto: Sporting Cristal

El club celeste lleva un triunfo, un empate y una derrota en esta Liga 1 2026. Foto: Sporting Cristal

¿Cuándo juega Sporting Cristal ante Universitario?

El partido entre Cristal y la 'U' se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 4.00 p. m., en el estadio Alberto Gallardo. El recinto albergará este duelo clásico del fútbol peruano tras casi 15 años.

