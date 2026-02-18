HOYSuscripcion LR Focus

'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

El referente de Sporting Cristal, al borde de las lágrimas, reconoció el empuje y el carácter que demostraron los 'celestes' en el partido de ida por la Copa Libertadores.

'Chorri' Palacios se emocionó con el partido de Sporting Cristal. Foto: Lr/América TV

Sporting Cristal consiguió un agónico empate contra 2 de Mayo, en la segunda fase por Copa Libertadores, que lo deja bien parado para el partido de vuelta en Lima. Los 'celestes' sufrieron más de la cuenta, pero rescataron un aceptable resultado y se ilusionan con la clasificación. El excampeón de la Liga 1 hizo daño con el balón en el piso, el empuje y la jerarquía de Yoshimar Yotún. Por este motivo, el 'Chorri' se rindió ante el equipo de Paulo Autuori.

Uno de los máximos referentes del club rímense considera que el equipo sacó a relucir el carácter que los aficionados han demandado durante varias temporadas. Asimismo, al borde de las lágrimas, reveló que ver así a su club le genera una sensación de orgullo y tranquilidad.

lr.pe

¿Qué dijo el 'Chorri' Palacios sobre el empate de Sporting Cristal?

El exfutbolista no pudo contener su emoción por el empate y el juego de Sporting Cristal. "Después de tantos años que hemos pasado complicados, pidiendo que el equipo tenga jerarquía, un estilo de juego, ahora lo está haciendo. Me voy tranquilo y contento porque hizo un gran partido, y lo más bonito es que he visto un gran equipo: jugando, metiendo, corriendo", reveló en América TV.

"Cuando te pones la camiseta de Cristal, aquí no hay diferencias de 'si tu eres hinchas de tal...', no. Así tienes que defender la camiseta de Cristal porque te paga un contrato, te atiende de la mejor manera, y lo único que tienes que hacer es darte íntegro, día tras día, dar lo mejor", enfatizó en la entrevista de 'Desvelados por el Mundial'.

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Crista y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Después de la paridad 2-2 en Paraguay, Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 7.30 p. m.

