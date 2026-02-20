Programación Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura
Este viernes inicia una nueva jornada en la Liga 1 2026. Destacan los duelos entre Sporting Cristal vs Universitario y Alianza Lima vs Sport Boys.
- Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
- Javier Rabanal se rinde a Sporting Cristal previo al decisivo partido contra Universitario: "Candidato a pelear el campeonato"
El tiempo pasa volando al igual que la Liga 1 2026. La fecha 4 del Torneo Apertura inicia con grandes partidos. El inicio de la jornada se dará en el estadio Alejandro Villanueva con el duelo entre Alianza Lima vs Sport Boys. El equipo dirigido por Pablo Guede deberá ganar si no quiere alejarse de los primeros lugares de la tabla.
El duelo de la jornada se vivirá en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán en dicho recinto luego de 15 años. Uno de los líderes, Melgar visitará a FC Cajamarca en busca de alargar su racha de victorias. Por otro lado, UTC enfrentará en calidad de visita a ADT, también con la misión de mantenerse en lo más alto del torneo.
PUEDES VER: Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"
Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura
Viernes 20 de febrero
- Alianza Lima vs Sport Boys
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Sábado 21 de febrero
- FC Cajamarca vs Melgar
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs Universitario
- Hora: 4.00 p. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Cienciano vs Alianza Atlético
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 22 de febrero
- ADT vs UTC
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Los Chankas vs Sport Huancayo
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Atlético Grau vs Juan Pablo II
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Cusco vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 23 de febrero
- Moquegua vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Hugo Sotil
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura. CD Moquegua es el único equipo que no ha sumado algún punto hasta el momento. Atlético Grau no ha anotado ningún gol en lo que va del campeonato.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Melgar
|3
|3
|7
|9
|2
|UTC
|3
|3
|4
|9
|3
|Universitario
|3
|2
|3
|7
|4
|Alianza Lima
|3
|2
|2
|7
|5
|Los Chankas
|3
|1
|1
|5
|6
|Deportivo Garcilaso
|3
|1
|1
|5
|7
|Sporting Cristal
|3
|1
|1
|4
|8
|Sport Huancayo
|3
|1
|1
|4
|9
|Comerciantes Unidos
|3
|1
|0
|4
|10
|Sport Boys
|3
|1
|0
|4
|11
|Alianza Atlético
|3
|1
|0
|4
|12
|Cienciano
|3
|1
|2
|3
|13
|ADT
|3
|1
|-2
|3
|14
|FC Cajamarca
|3
|0
|-2
|2
|15
|Cusco
|3
|0
|-2
|1
|16
|Atlético Grau
|3
|0
|-3
|1
|17
|Juan Pablo II
|3
|0
|-7
|1
|18
|CD Moquegua
|3
|0
|-6
|0
¿Dónde ver la Liga 1 2026?
La Liga 1 2026 se emite en su totalidad a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes del campeonato local. Además de DirecTV y Claro TV, Movistar TV también incluye L1 Max en su programación, lo cual permite que los aficionados vean los partidos sin costo adicional para quienes ya tengan contratado el servicio.