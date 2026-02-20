Programación Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

El tiempo pasa volando al igual que la Liga 1 2026. La fecha 4 del Torneo Apertura inicia con grandes partidos. El inicio de la jornada se dará en el estadio Alejandro Villanueva con el duelo entre Alianza Lima vs Sport Boys. El equipo dirigido por Pablo Guede deberá ganar si no quiere alejarse de los primeros lugares de la tabla.

El duelo de la jornada se vivirá en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán en dicho recinto luego de 15 años. Uno de los líderes, Melgar visitará a FC Cajamarca en busca de alargar su racha de victorias. Por otro lado, UTC enfrentará en calidad de visita a ADT, también con la misión de mantenerse en lo más alto del torneo.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs Sport Boys

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs Melgar

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs Universitario

Hora: 4.00 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs Alianza Atlético

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs UTC

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Sport Huancayo

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Atlético Grau vs Juan Pablo II

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco vs Comerciantes Unidos

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

Moquegua vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Hugo Sotil

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura. CD Moquegua es el único equipo que no ha sumado algún punto hasta el momento. Atlético Grau no ha anotado ningún gol en lo que va del campeonato.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1 Melgar 3 3 7 9 2 UTC 3 3 4 9 3 Universitario 3 2 3 7 4 Alianza Lima 3 2 2 7 5 Los Chankas 3 1 1 5 6 Deportivo Garcilaso 3 1 1 5 7 Sporting Cristal 3 1 1 4 8 Sport Huancayo 3 1 1 4 9 Comerciantes Unidos 3 1 0 4 10 Sport Boys 3 1 0 4 11 Alianza Atlético 3 1 0 4 12 Cienciano 3 1 2 3 13 ADT 3 1 -2 3 14 FC Cajamarca 3 0 -2 2 15 Cusco 3 0 -2 1 16 Atlético Grau 3 0 -3 1 17 Juan Pablo II 3 0 -7 1 18 CD Moquegua 3 0 -6 0

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 se emite en su totalidad a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes del campeonato local. Además de DirecTV y Claro TV, Movistar TV también incluye L1 Max en su programación, lo cual permite que los aficionados vean los partidos sin costo adicional para quienes ya tengan contratado el servicio.