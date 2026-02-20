HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Por qué fue elegido Balcázar como presidente? ft. Ruth Luque | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Programación Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

Este viernes inicia una nueva jornada en la Liga 1 2026. Destacan los duelos entre Sporting Cristal vs Universitario y Alianza Lima vs Sport Boys.

La cuarta fecha del Torneo Apertura tendrá como duelo principal el Sporting Cristal vs Universitario. Foto: Liga 1/composición LR
La cuarta fecha del Torneo Apertura tendrá como duelo principal el Sporting Cristal vs Universitario. Foto: Liga 1/composición LR

El tiempo pasa volando al igual que la Liga 1 2026. La fecha 4 del Torneo Apertura inicia con grandes partidos. El inicio de la jornada se dará en el estadio Alejandro Villanueva con el duelo entre Alianza Lima vs Sport Boys. El equipo dirigido por Pablo Guede deberá ganar si no quiere alejarse de los primeros lugares de la tabla.

El duelo de la jornada se vivirá en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán en dicho recinto luego de 15 años. Uno de los líderes, Melgar visitará a FC Cajamarca en busca de alargar su racha de victorias. Por otro lado, UTC enfrentará en calidad de visita a ADT, también con la misión de mantenerse en lo más alto del torneo.

PUEDES VER: Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

lr.pe

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura

Viernes 20 de febrero

  • Alianza Lima vs Sport Boys
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

  • FC Cajamarca vs Melgar
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Sporting Cristal vs Universitario
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Cienciano vs Alianza Atlético
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

  • ADT vs UTC
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Los Chankas vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Atlético Grau vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Cusco vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

  • Moquegua vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Hugo Sotil

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura. CD Moquegua es el único equipo que no ha sumado algún punto hasta el momento. Atlético Grau no ha anotado ningún gol en lo que va del campeonato.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1Melgar3379
2UTC3349
3Universitario3237
4Alianza Lima3227
5Los Chankas3115
6Deportivo Garcilaso3115
7Sporting Cristal3114
8Sport Huancayo3114
9Comerciantes Unidos3104
10Sport Boys3104
11Alianza Atlético3104
12Cienciano3123
13ADT31-23
14FC Cajamarca30-22
15Cusco30-21
16Atlético Grau30-31
17Juan Pablo II30-71
18CD Moquegua30-60

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 se emite en su totalidad a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes del campeonato local. Además de DirecTV y Claro TV, Movistar TV también incluye L1 Max en su programación, lo cual permite que los aficionados vean los partidos sin costo adicional para quienes ya tengan contratado el servicio.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

LEER MÁS
Javier Rabanal se rinde a Sporting Cristal previo al decisivo partido contra Universitario: "Candidato a pelear el campeonato"

Javier Rabanal se rinde a Sporting Cristal previo al decisivo partido contra Universitario: "Candidato a pelear el campeonato"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Programación Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

Exponen chats privados de Hernán 'Churrito' Hinostroza con una joven mientras él salía con Masiel Málaga

José Jerí recomienda a José Balcázar mantener relaciones con Estados Unidos: "Es nuestro principal socio estratégico"

Deportes

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima femenino goleó 4-1 a la U. Católica de Chile en amistoso de pretemporada 2026

Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones de los clubes y partidos de hoy por la fecha 3

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí recomienda a José Balcázar mantener relaciones con Estados Unidos: "Es nuestro principal socio estratégico"

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

José María Balcázar es citado por inicio de juicio oral: si no se presenta será declarado reo contumaz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025