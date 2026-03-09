HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

La ciudad de Monterrey se prepara para recibir una de las semifinales del repechaje al Mundial 2026. Revisa todos los detalles del Bolivia - Surinam.

Bolivia busca clasificar a un Mundial después de 32 años. Foto: composición LR/AFP/MiDiario
Bolivia busca clasificar a un Mundial después de 32 años. Foto: composición LR/AFP/MiDiario

La selección boliviana quedó lista para afrontar el repechaje al Mundial 2026. El entrenador Óscar Villegas reveló quiénes serán los jugadores que estarán presentes en territorio mexicano para obtener el boleto a la próxima Copa del Mundo.

Como es conocido, la Verde tendrá que disputar 2 partidos para conseguir el boleto a la justa mundialista. Su primer rival en semifinales será la sorpresiva selección de Surinam.

PUEDES VER: Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

lr.pe

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido Bolivia - Surinam se llevará a cabo el jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey. El vencedor de este duelo se tendrá que enfrentar ante Irak, equipo que acaba de solicitar la postergación de la repesca debido al conflicto bélico presente en Medio Oriente.

Llaves del repechaje internacional al Mundial 2026. Foto: Twitter/LaVerde

Llaves del repechaje internacional al Mundial 2026. Foto: Twitter/LaVerde

¿A qué hora juega Bolivia - Surinam el repechaje?

La semifinal del repechaje al Mundial 2026 empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora boliviana).

¿Qué canal transmitirá el partido de Bolivia en el repechaje?

El encuentro entre Bolivia vs Surinam, correspondiente al repechaje del Mundial 2026, se podrá seguir en DirecTV y DGO en toda Sudamérica, canal que cuenta con los derechos de transmisión del certamen.

PUEDES VER: Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

lr.pe

Convocados de Bolivia para el repechaje al Mundial 2026

El gran ausente de la convocatoria de Bolivia es el histórico goleador Marcelo Moreno Martins, quien salió del retiro para intentar volver a su selección y clasificar al Mundial.

  • Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.
  • Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.
  • Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.
  • Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.
