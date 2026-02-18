Partidazo a la vista. Universitario afina detalles para enfrentar a Sporting Cristal, en el Alberto Gallardo, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 parte ligeramente como favorito, aunque el equipo de Paulo Autuori llega motivado al rescatar un empate en Paraguay contra 2 de Mayo. Por este motivo, Javier Rabanal fue cauteloso en su análisis y demostró respeto previo al partido clave.

No es un secreto que en estos momentos, junto con Alianza Lima, la 'U' y Cristal son los grandes candidatos al título nacional. Este enfrentamiento promete ser parejo y con más de 2 goles. Ambos equipos han demostrados ideas de juego consolidadas y puntería final en Liga 1.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre Sporting Cristal?

El entrenador 'crema' se rindió ante Sporting Cristal por su buen nivel. "Sporting Cristal por la entidad que es y por el entrenador que tiene, más que un animador, me parece un candidato a pelear el campeonato. Desde luego lo considero un equipo que juega muy bien al fútbol, sabe tener el balón, llega bien con sus cambios de orientación por bandas, centra y carga el área muy bien", reveló luego de los entrenamientos de la 'U'.

¿Qué canal transmitirá el Universitario - Sporting Cristal?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max en exclusiva. Esta señal deportiva está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros. Asimismo, La República Deportes te ofrecerá una cobertura online con el mninuto a minuto, la recopilación de los goles y todas las incidencias.

Universitario -Sporting Cristal: últimos partidos

Universitario de Deportes ganó 3 de los últimos 5 partidos que jugó frente a Sporting Cristal.

Sporting Cristal 0-1 Universitario | 23.10.25 | Liga 1

Universitario 2-0 Sporting Cristal | 22.05.25 | Liga 1

Sporting Cristal 2-1 Universitario | 23.10.24 | Liga 1

Universitario 4-1 Sporting Cristal | 12.05.24 | Liga 1

Sporting Cristal 0-0 Universitario | 16.09.23 | Liga 1



