Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
Ciencia

Hasta 5.000 euros por recostarse y tomar un plato de caldo al día: un estudio espacial recluta voluntarios

Durante 20 días, los participantes se someterán a un experimento que simula las condiciones del espacio, combinando la microgravedad con una estricta dieta.

Se buscan 10 voluntarios para observar los efectos del ayuno en condiciones de ingravidez. Foto: MEDES
Se buscan 10 voluntarios para observar los efectos del ayuno en condiciones de ingravidez. Foto: MEDES

El Instituto de Medicina y Fisiología Espacial (MEDES), en Toulouse, Francia, busca diez voluntarios para un nuevo estudio que pretende simular los efectos de la ingravidez. El pago será de 5.000 euros para cada una de las personas seleccionadas, que deberán permanecer recostadas en cama durante gran parte del experimento.

El ensayo tendrá una duración total de 20 días y se realizará a partir del mes de junio. Los candidatos deberán ser hombres de entre 20 y 40 años y gozar de buen estado de salud. Además, permanecerán bajo vigilancia médica permanente y se someterán a diversas pruebas, como análisis de orina y sangre, así como evaluaciones psicológicas.

Los voluntarios deberán permanecer en cama durante los 20 días de prueba. Foto: MEDES

Los voluntarios deberán permanecer en cama durante los 20 días de prueba. Foto: MEDES

La alimentación durante el experimento de ingravidez

El verdadero reto de este experimento reside en el ayuno. Los voluntarios deberán primero conformarse con tan solo 250 calorías diarias durante 10 días, aproximadamente el 10 % de las necesidades diarias de un hombre promedio.

Los voluntarios serán evaluados constantemente durante el experimento. Foto: MEDES

Los voluntarios serán evaluados constantemente durante el experimento. Foto: MEDES

"Cada día, podrán tomar una cucharada de miel, un caldo y un zumo de fruta", explicó la Dra. Rebecca Billette de Villemeur, jefa de la clínica espacial a Actu Toulouse.

"El objetivo de este estudio es "investigar los efectos fisiológicos inducidos por la combinación de reposo en cama con la cabeza hacia abajo (-6 °C) y una restricción dietética significativa en individuos sanos", explica MEDES a través de su sitio web, donde también se podrá postular para ser parte del experimento.

Estas condiciones están diseñadas para asemejarse a las que experimentan los astronautas en misiones, quienes pueden enfrentarse a períodos de ayuno prolongado tras, por ejemplo, un fallo de suministro. Por lo tanto, quienes deseen postular deben tener interés en la ciencia, mucha motivación y ser resiliente psicológicamente.

Estudios combinados del ayuno y la microgravedad

Participar en este experimento es una oportunidad para ayudar a la comunidad científica. Este estudio es el primero en probar los efectos combinados del ayuno y la microgravedad en el cuerpo humano. Simulará la escasez de alimentos que podrían experimentar los astronautas en el espacio. "Observaremos qué sucede con la memoria, el estrés, los músculos y el cerebro", explica Billette.

Durante el experimento, los participantes podrían experimentar pérdida muscular, debilidad y hambre. Sin embargo, los científicos que trabajan en el estudio aún desconocen todos los posibles efectos a largo plazo. Médicos y enfermeras estarán presentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar el bienestar de los participantes. "Si surge algún riesgo, el proceso puede detenerse", aseguró el director médico.

