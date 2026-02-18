HOYSuscripcion LR Focus

Giancarlo Granda manda indirecta a Paolo Guerrero al compararlo con Yoshimar Yotún ante 2 de Mayo: "El capitán tiene que patear el penal"

El periodista comparó al volante y al delantero de Alianza Lima, elogiando la actitud del volante al asumir la responsabilidad en un momento crítico, destacando su confianza en el penal.

Giancarlo Granda destacó el penal de Yoshimar Yotún. Foto: Lr/Más que TV
Giancarlo Granda destacó el penal de Yoshimar Yotún. Foto: Lr/Más que TV

Sporting Cristal sufrió más de la cuenta ante 2 de Mayo, pero sacaron un valioso empate en Paraguay. El balón a ras de cancha, el empuje del equipo y el penal del capitán Yoshimar Yotún fueron determinantes para mantener la llave abierta. Por este motivo, Giancarlo Granda lanzó una picante comparación entre Paolo Guerrero y 'Yoshi'. Resaltando que el volante asumió la responsabilidad en un caótico momento.

Los 'Celestes' tendrán que mejorar en definición y en la zona defensiva para asegurar en el partido de vuelta e ir por la clasificación a la siguiente fase. De todos modos, Sporting Cristal demostró más fútbol y personalidad que Alianza Lima en condición de visita.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre el penal de Yoshimar Yotún en Copa Libertadores?

Granda comparó a los 2 referentes de la selección peruana y aplaudió el gesto del volante. "¿Hoy no apareció ninguno que quería tener confianza para patear un penal, no? ¿Quién es el capitán de Cristal? Yotún. ¿El penal era caliente no? ¿Y quién lo pateó? Estaba con confianza", comentó Giancarlo Granda en el programa '+Qué fútbol'.

El popular 'Flaco' destacó el rol de los capitanaes "El capitán del equipo tiene que patear el penal. Lo agarró Yotún, como tiene que ser, como correspondía. No esperaba que la agarre Vizeu (...) Estamos hablando de que jugaron ante 2 de Mayo, el mismo rival, en el mismo certamen, una fase más allá, y agarró la pelota el capitán. Estoy recalcando simplemente que Yotún asumió la responsabilidad, y que pateó muy bien pese a las críticas que recibía", analizó el conductor del podcast.

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima?

El goleador de Alianza Lima sorprendió con sus declaraciones en zona mixta. "Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", explicó en un primer momento.

"Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido", sentenció luego del cotejo contra 2 de Mayo.

