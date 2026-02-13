Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 24 de LaLiga de España

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan por la fecha 24 de LaLiga española. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan por la fecha 24 de LaLiga española. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO juegan este 14 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 24 de LaLiga española. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa recibirán a Real Sociedad, uno de los equipos que busca acercarse a puestos de clasificación a torneo internacional. Real Madrid se encuentra en la segunda posición de la tabla y busca mantener la senda de triunfos en el campeonato local. Por otro lado, la visita viene en una buena racha de victorias, hace dos meses no conoce de derrotas y tendrá la dura misión de sacar un resultado positivo en su visita al Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga española se jugará este sábado 14 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?

El duelo Real Madrid vs Real Sociedad, por la fecha 24 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinicius Jr y Kylian Mbappé

Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinicius Jr y Kylian Mbappé Real Sociedad: Álex Remiro; Álvaro Odriozola, Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Carlos Soler, Jon Gorrotxategui, Pablo Marín; Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal

Pronóstico de Real Madrid vs Real Sociedad

Para las principales casas de apuesta, Real Madrid es amplio favorito a llevarse el triunfo sobre Real Sociedad.

Betsson: gana Real Madrid (1,35), empate (5,40), gana Real Sociedad (7,90)

Betano: gana Real Madrid (1,38), empate (5,20), gana Real Sociedad (7,50)

Bet365: gana Real Madrid (1,36), empate (5,50), gana Real Sociedad (7,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,59), gana Real Sociedad (8,00)

Coolbet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,40), gana Real Sociedad (7,70)

Doradobet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,33), gana Real Sociedad (7,50)

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Real Sociedad?

Real Madrid y Real Sociedad disputarán este encuentro por la fecha 24 de LaLiga española en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en en la ciudad Madrid. El recinto tiene capacidad para albergar a 83.186 espectadores.

Árbitros de Real Madrid vs Real Sociedad

Esta es la terna arbitral que la RFEF designó para este enfrentamiento.

Principal: Francisco José Hernández

Asistente 1: Iván Massó

Asistente 2: Abraham Pérez

Cuarto árbitro: Francisco García

VAR: Daniel Jesús Trujillo

AVAR: Javier Iglesias

Historial reciente de Real Madrid vs Real Sociedad