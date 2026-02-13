Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 24 de LaLiga de España
El partido por la jornada 24 de LaLiga entre Real Madrid vs Real Sociedad será este sábado 14 de febrero y tendrá como escenario el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
- Real Madrid venció al Valencia de visita y sigue en la lucha por el liderato de LaLiga de España
- Barcelona deja solo al Real Madrid y abandona oficialmente el proyecto de la Superliga
Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO juegan este 14 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 24 de LaLiga española. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa recibirán a Real Sociedad, uno de los equipos que busca acercarse a puestos de clasificación a torneo internacional. Real Madrid se encuentra en la segunda posición de la tabla y busca mantener la senda de triunfos en el campeonato local. Por otro lado, la visita viene en una buena racha de victorias, hace dos meses no conoce de derrotas y tendrá la dura misión de sacar un resultado positivo en su visita al Santiago Bernabéu.
PUEDES VER: Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?
El partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga española se jugará este sábado 14 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?
El duelo Real Madrid vs Real Sociedad, por la fecha 24 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.
Alineaciones probables de Real Madrid vs Real Sociedad
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinicius Jr y Kylian Mbappé
- Real Sociedad: Álex Remiro; Álvaro Odriozola, Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Carlos Soler, Jon Gorrotxategui, Pablo Marín; Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal
PUEDES VER: DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"
Pronóstico de Real Madrid vs Real Sociedad
Para las principales casas de apuesta, Real Madrid es amplio favorito a llevarse el triunfo sobre Real Sociedad.
- Betsson: gana Real Madrid (1,35), empate (5,40), gana Real Sociedad (7,90)
- Betano: gana Real Madrid (1,38), empate (5,20), gana Real Sociedad (7,50)
- Bet365: gana Real Madrid (1,36), empate (5,50), gana Real Sociedad (7,00)
- 1XBet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,59), gana Real Sociedad (8,00)
- Coolbet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,40), gana Real Sociedad (7,70)
- Doradobet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,33), gana Real Sociedad (7,50)
¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Real Sociedad?
Real Madrid y Real Sociedad disputarán este encuentro por la fecha 24 de LaLiga española en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en en la ciudad Madrid. El recinto tiene capacidad para albergar a 83.186 espectadores.
Árbitros de Real Madrid vs Real Sociedad
Esta es la terna arbitral que la RFEF designó para este enfrentamiento.
- Principal: Francisco José Hernández
- Asistente 1: Iván Massó
- Asistente 2: Abraham Pérez
- Cuarto árbitro: Francisco García
- VAR: Daniel Jesús Trujillo
- AVAR: Javier Iglesias
Historial reciente de Real Madrid vs Real Sociedad
- Real Sociedad 1-2 Real Madrid | 13.09.25
- Real Madrid 2-0 Real Sociedad | 24.05.25
- Real Madrid 4-4 Real Sociedad | 01.04.25
- Real Sociedad 0-1 Real Madrid | 26.02.25
- Real Sociedad 0-2 Real Madrid | 14.09.24