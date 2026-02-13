Partidos de fútbol hoy, sábado 14 de febrero: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO y en DIRECTO?
Este fin de semana se disputarán emocionantes partidos en diversas ligas de fútbol, tanto en Europa como en Sudamérica. Conoce la programación de cada partido.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este fin de semana hay partidazos en las diferentes ligas, tanto en Europa como en Sudamérica, por lo que La República Deportes te ha preparado la programación de estos encuentros con su fecha, hora y canal, para que no te pierdas el partido de tu equipo favorito.
Los clubes más destacados de cada liga compiten por el liderato y por levantar el trofeo al final de la temporada. Por ello, cada jornada es clave y aquí te presentaremos los partidos más importantes para que disfrutes del fútbol en vivo, ya sea por señal abierta o por cable. Conoce la programación de partidos.
Partidos de hoy, Liga 1 Torneo Apertura
- Deportivo Garcilaso vs ADT
- Hora: 1.00 p.m.
- Canal: Movistar Play, Liga 1 Max
- Juan Pablo II College vs Sporting Cristal
- Hora: 3.15 p.m.
- Canal: Movistar Play, Liga 1 Max
- Sport Boys vs Atlético Grau
- Hora: 5.30 p.m.
- Canal: Movistar Play, Liga 1 Max
- Alianza Atlético vs Alianza Lima
- Hora: 8:00 p.m.
- Canal: Movistar Play, Liga 1 Max
Partidos de hoy, LaLiga
- Espanyol vs Celta de Vigo
- Hora: 8:00 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Getafe vs Villarreal
- Hora: 10:15 a. m.
- Canal: DIRECTV Sports, DGO
- Sevilla vs Deportivo Alavés
- Hora: 12:30 p. m.
- Canal: DIRECTV Sports, DGO
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Hora: 3:00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy, Serie A
- Lazio vs Atalanta
- Hora: 12:00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Internazionale vs Juventus
- Hora: 2:45 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy, Bundesliga
- Werder Bremen vs Bayern München
- Hora: 9:30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Stuttgart vs Colonia
- Hora: 12:30 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy, FA Cup
- Manchester City vs Salford City
- Hora: 10:00 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Liverpool vs Brighton & Hove Albion
- Hora: 3:00 p. m.
- Canal: Disney Plus