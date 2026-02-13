HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de fútbol hoy, sábado 14 de febrero: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO y en DIRECTO?

Este fin de semana se disputarán emocionantes partidos en diversas ligas de fútbol, tanto en Europa como en Sudamérica. Conoce la programación de cada partido.

Programación de partidos para este 14 de febrero. Foto: composición LR/Instagram
Programación de partidos para este 14 de febrero. Foto: composición LR/Instagram

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este fin de semana hay partidazos en las diferentes ligas, tanto en Europa como en Sudamérica, por lo que La República Deportes te ha preparado la programación de estos encuentros con su fecha, hora y canal, para que no te pierdas el partido de tu equipo favorito.

Los clubes más destacados de cada liga compiten por el liderato y por levantar el trofeo al final de la temporada. Por ello, cada jornada es clave y aquí te presentaremos los partidos más importantes para que disfrutes del fútbol en vivo, ya sea por señal abierta o por cable. Conoce la programación de partidos.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez fue suspendido indefinidamente de su programa radial tras comentarios sobre Eryc Castillo: "Excesos verbales inaceptables"

lr.pe

Partidos de hoy, Liga 1 Torneo Apertura

  • Deportivo Garcilaso vs ADT
  • Hora: 1.00 p.m.
  • Canal: Movistar Play, Liga 1 Max
  • Juan Pablo II College vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.15 p.m.
  • Canal: Movistar Play, Liga 1 Max
  • Sport Boys vs Atlético Grau
  • Hora: 5.30 p.m.
  • Canal: Movistar Play, Liga 1 Max
  • Alianza Atlético vs Alianza Lima
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Canal: Movistar Play, Liga 1 Max

Partidos de hoy, LaLiga

  • Espanyol vs Celta de Vigo
  • Hora: 8:00 a. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Getafe vs Villarreal
  • Hora: 10:15 a. m.
  • Canal: DIRECTV Sports, DGO
  • Sevilla vs Deportivo Alavés
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Canal: DIRECTV Sports, DGO
  • Real Madrid vs Real Sociedad
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy, Serie A

  • Lazio vs Atalanta
  • Hora: 12:00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Internazionale vs Juventus
  • Hora: 2:45 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy, Bundesliga

  • Werder Bremen vs Bayern München
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Stuttgart vs Colonia
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus

PUEDES VER: Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

lr.pe

Partidos de hoy, FA Cup

  • Manchester City vs Salford City
  • Hora: 10:00 a. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Liverpool vs Brighton & Hove Albion
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
Notas relacionadas
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y partidos de hoy en la fecha 3 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y partidos de hoy en la fecha 3 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Partidos de fútbol hoy, viernes 13 de febrero ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO y en DIRECTO?

Partidos de fútbol hoy, viernes 13 de febrero ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO y en DIRECTO?

LEER MÁS
Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?

Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario venció a Cienciano y sigue invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario venció a Cienciano y sigue invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Ignacio Salazar hace historia al surfear ola de 21,5 metros en Portugal: "Mi mayor satisfacción es traer al Perú a ojos del surfing mundial"

Ignacio Salazar hace historia al surfear ola de 21,5 metros en Portugal: "Mi mayor satisfacción es traer al Perú a ojos del surfing mundial"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kylian Mbappé volvió a entrenar con el Real Madrid y hoy será titular ante la Real Sociedad

[Vía ESPN] ¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la fecha 24 de LaLiga?

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Deportes

Kylian Mbappé volvió a entrenar con el Real Madrid y hoy será titular ante la Real Sociedad

[Vía ESPN] ¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la fecha 24 de LaLiga?

Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo: "No vamos a permanecer en silencio"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025