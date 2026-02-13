Kylian Mbappé volvió a entrenar con el Real Madrid y hoy será titular ante la Real Sociedad

La paz vuelve a reinar en el Real Madrid. Luego de dos días de ausencia por molestias que arrastraba en la rodilla izquierda, Kylian Mbappé completó el entrenamiento junto al resto del grupo en Valdebebas por lo que estará disponible para el técnico Álvaro Arbeloa con miras al compromiso de hoy ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por la jornada 24 de LaLiga española (3:00 p.m.).

“Ha entrenado bien, con el grupo y está disponible. El once que saco es el mejor para el partido, luego tengo 15 jugadores más. Como dice un amigo mío, aquí el más malo es tan bueno como tú. Todos saben que las oportunidades llegan y trabajan muy bien. Tengo una suerte tremenda y me gusta que todos se sientan importantes”, dijo Arbeloa en conferencia de prensa.

Pero no es la única buena noticia que ha llegado hasta la capital española. El brasileño Vinícius Jr., cumplió su sanción la fecha pasada y volverá a liderar el ataque junto a Mbappé.

Sin embargo, la enfermería blanca sigue ocupada, ya que Arbeloa no podrá contar con piezas clave como Jude Bellingham y Rodrygo, quienes continúan en proceso de recuperación.

El once que el técnico Arbeloa piensa colocar sería con: Courtois en el arco; la línea defensiva sería con Alexander Arnold, Raúl Asensio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. En la volante estarán Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni; para dejar en ataque a Arda Guler, Mbappé, Vinicius Jr.