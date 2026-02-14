HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: hora y canal de TV para ver partido por el Torneo Apertura de la Liga 1

Los victorianos tendrán que imponerse en una plaza muy complicada para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Alianza Atlético por internet.

El partido Alianza Lima vs Alianza Atlético se jugará en Trujillo por la Liga 1. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
El partido Alianza Lima vs Alianza Atlético se jugará en Trujillo por la Liga 1. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

VER Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY | El equipo de Pablo Guede visita el Mansiche de Trujillo por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambas escuadras se enfrentarán desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobetura online gratis que tiene preparada La República Deportes, con todos los goles e incidencias.

Luego de la sorpresiva eliminación ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores, los blanquiazules necesitan un triunfo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y, además, darle algo de calma a sus aficionados.

PUEDES VER: Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: 'No vamos a permanecer en silencio'

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 de la Liga 1 2026 iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

La transmisión del Alianza Lima vs Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por internet?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético: probables formaciones

En Alianza Lima, Jesús Castillo, Guillermo Viscarra y Esteban Pavez no estarán disponibles para el entrenador Pablo Guede tras sufrir lesiones en los últimos días.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Fernando Gaibor, Alan Cantero, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.
  • Alianza Atlético: Preto; Perleche, Suárez, Guzmán, Gordillo; Díaz, Muñoz; Del Castillo, Lupu, Penilla; Robaldo.

PUEDES VER: Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: 'Fue la confianza'

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs Alianza Atlético

El conjunto victoriano para como amplio favotiro pese a jugar en condición de visitante.

  • Betsson: gana Alianza Lima (2,02), empate (3,25), gana Alianza Atlético (3,70)
  • Betano: gana Alianza Lima (2,12), empate (3,40), gana Alianza Atlético (3,85)
  • Bet365: gana Alianza Lima (2,10), empate (3,20), gana Alianza Atlético (3,50)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (2,10), empate (3,18), gana Alianza Atlético (3,54)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (2,15), empate (3,25), gana Alianza Atlético (3,48)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (2,10), empate (3,33), gana Alianza Atlético (3,60).

Últimos partidos de Alianza Lima vs Alianza Atlético

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre ambas escuadras por la Liga 1 del fútbol peruano.

  • Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético | 27.07.25
  • Alianza Atlético 3-1 Alianza Atlético | 15.02.25
  • Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético | 20.07.24
  • Alianza Atlético 0-2 Alianza Lima | 04.02.24
  • Alianza Lima 1-0 Alianza Atlético | 26.08.23.
