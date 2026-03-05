HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 ELECCIÓN del COLEGIO DE ABOGADOS un REFLEJO de la POLÍTICA PERUANA | #las10deldía

Deportes

Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

Volante aseguró que le costó ganar en Venezuela a Carabobo por la Copa Libertadores y espera paciente el partido de vuelta.

Yoshimar Yotún marcó de penal ante Carabobo.
Yoshimar Yotún marcó de penal ante Carabobo. | Club Sporting Cristal

Un 29 de abril de 2024, Sporting Cristal enfrentaba a la Universidad César Vallejo por el Torneo Apertura. Transcurrían los 60 minutos y en una jugada dividida Yoshimar Yotún intentó patear el balón, pero su rodilla 'palanqueó' en un defensor y luego de los exámenes médicos se le diagnosticó una rotura de ligamentos cruzados, una de las lesiones más graves que pueden sufrir los futbolistas.

La recuperación de “Yoshi” duró 455 días y volvió en el 5-0 ante Sport Huancayo por el Clausura del 2025 en el estadio Alberto Gallardo, anotando el quinto definitivo de penal. El capitán celeste necesitaba volver a su mejor nivel y la única forma era teniendo minutos. Le costó mucho en el torneo pasado, por el cual los hinchas pedían a gritos su salida, pero hoy la realidad es otra. Ha impuesto su jerarquía en estos últimos partidos de copa y espera no solo llegar a la fase de grupos, luego del triunfo 1-0 ante Carabobo en Venezuela, sino también salir campeón nacional y volver a la selección peruana.

“Jugar de visita no es fácil. Nos hemos enfrentado ante un equipo que juega bastante bien. Nos vamos con muchas cosas por mejorar, pero nos vamos tranquilos con la vitoria. A veces toca defender y hay que hacerlo. Aún la llave sigue abierta, faltan aún 90 minutos en casa”, declaró Yotún, autor del único gol de penal ante los venezolanos y que le da la ventaja para el compromiso de vuelta este miércoles en Matute.

En referencia a su vuelta a la bicolor, todo está en la decisión del técnico Mano Menezes, pero desde la Videna hay fuertes rumores que sea uno de los referentes para los amistosos de marzo contra Senegal y Honduras. Por ahora el técnico brasileño estuvo presenciando el Cienciano-Melgar y luego irá al Cusco FC vs. Garcilaso (este sábado) y en el Alianza Lima contra Melgar (el lunes).

Notas relacionadas
Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela y está a un paso de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela y está a un paso de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Felipe Vizeu afirma no estar preocupado por su situación en Sporting Cristal: "Estoy haciendo buenos partidos para el grupo"

Felipe Vizeu afirma no estar preocupado por su situación en Sporting Cristal: "Estoy haciendo buenos partidos para el grupo"

LEER MÁS
Hinchas de Universitario y Alianza Lima alentaron a Sporting Cristal en Copa Libertadores: la icónica imagen que dejó el triunfo celeste

Hinchas de Universitario y Alianza Lima alentaron a Sporting Cristal en Copa Libertadores: la icónica imagen que dejó el triunfo celeste

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

LEER MÁS
Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

LEER MÁS
Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ley favorecería a Alfonso López Chau por no declarar acciones de empresa

Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

Hernán Barcos se pronuncia luego del abrazo con Álex Valera tras el triunfo de Universitario: "Son cosas que quedan ahí"

Deportes

Hernán Barcos se pronuncia luego del abrazo con Álex Valera tras el triunfo de Universitario: "Son cosas que quedan ahí"

Cienciano vs Melgar vía DSports: ¿a qué hora juegan por la Copa Sudamericana 2026 HOY?

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ley favorecería a Alfonso López Chau por no declarar acciones de empresa

Elecciones Generales Perú 2026: qué pasa si no voto y no pago la multa

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresistas Milagros Jauregui y Kira Alcarráz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025