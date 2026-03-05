Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

Un 29 de abril de 2024, Sporting Cristal enfrentaba a la Universidad César Vallejo por el Torneo Apertura. Transcurrían los 60 minutos y en una jugada dividida Yoshimar Yotún intentó patear el balón, pero su rodilla 'palanqueó' en un defensor y luego de los exámenes médicos se le diagnosticó una rotura de ligamentos cruzados, una de las lesiones más graves que pueden sufrir los futbolistas.

La recuperación de “Yoshi” duró 455 días y volvió en el 5-0 ante Sport Huancayo por el Clausura del 2025 en el estadio Alberto Gallardo, anotando el quinto definitivo de penal. El capitán celeste necesitaba volver a su mejor nivel y la única forma era teniendo minutos. Le costó mucho en el torneo pasado, por el cual los hinchas pedían a gritos su salida, pero hoy la realidad es otra. Ha impuesto su jerarquía en estos últimos partidos de copa y espera no solo llegar a la fase de grupos, luego del triunfo 1-0 ante Carabobo en Venezuela, sino también salir campeón nacional y volver a la selección peruana.

“Jugar de visita no es fácil. Nos hemos enfrentado ante un equipo que juega bastante bien. Nos vamos con muchas cosas por mejorar, pero nos vamos tranquilos con la vitoria. A veces toca defender y hay que hacerlo. Aún la llave sigue abierta, faltan aún 90 minutos en casa”, declaró Yotún, autor del único gol de penal ante los venezolanos y que le da la ventaja para el compromiso de vuelta este miércoles en Matute.

En referencia a su vuelta a la bicolor, todo está en la decisión del técnico Mano Menezes, pero desde la Videna hay fuertes rumores que sea uno de los referentes para los amistosos de marzo contra Senegal y Honduras. Por ahora el técnico brasileño estuvo presenciando el Cienciano-Melgar y luego irá al Cusco FC vs. Garcilaso (este sábado) y en el Alianza Lima contra Melgar (el lunes).