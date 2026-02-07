HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona deja solo al Real Madrid y abandona oficialmente el proyecto de la Superliga

Con un escueto pronunciamiento desde su página web, el club catalán informó su decisión de desvincularse definitivamente de la polémica iniciativa surgida hace algunos años.

Con el retiro de los culés, únicamente quedó el Real Madrid al mando de la Superliga. Foto: composición/AFP/FC Barcelona
Pese a que en un principio fue uno de los principales impulsores de la Superliga europea, el Barcelona acaba de desvincularse por completo de dicha iniciativa. Este sábado 7 de febrero, casi cinco años después de que la propuesta fuera presentada, el club catalán comunicó oficialmente su alejamiento del proyecto, que ahora solo tiene al Real Madrid como único miembro.

"El FC Barcelona informa que hoy (sábado) ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", anunció la institución blaugrana por medio de un escueto comunicado publicado en su página web.

lr.pe

¿Por qué Barcelona abandonó la Superliga europea?

Aunque la Superliga europea fue presentada por todo lo alto en abril del 2021, la polémica en torno a su legitimidad se instaló desde el primer momento. Organismos como la FIFA y la UEFA; las ligas española, inglesa e italiana; la Asociación Europea de Clubes (ECA) y un gran número de hinchas manifestaron una fuerte oposición a la idea.

Debido al descontento general, los clubes que se habían asociado para llevar a cabo el proyecto fueron alejándose poco a poco. El Barza todavía alcanzó a mantener su postura durante un par de años, pero paulatinamente se evidenció su distanciamiento y ya en octubre del 2025 el presidente Joan Laporta asistió a una reunión de la antigua ECA con el objetivo de restablecer relaciones con la UEFA.

Florentino Pérez, presidente del club merengue, lideraba el proyecto. Foto: composición/Real Madrid

¿En qué consistía la Superliga europea?

La Superliga europea fue concebida como una competencia exclusiva para los clubes más poderosos del Viejo Continente. La idea detrás de su creación era contrarrestar "la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo", para lo cual prometía repartir ingresos anuales de aproximadamente 400 millones de euros.

De los 12 miembros fundadores (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, AC Milan, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham), los primeros en dejar la asociación fueron los ingleses, seguidos por los italianos y un español (el Atleti) hasta llegar al reciente retiro del elenco azulgrana.

