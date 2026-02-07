HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Deportes

Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga EA Sports: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 23?

En el estadio Mestalla, este domingo 8 se vivirá un partidazo entre Real Madrid y Valencia. Sigue la cobertura completa del partido en La República Deportes.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR
Real Madrid vs Valencia EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR | Composición LR/Jazmin Ceras

Real Madrid tendrá un partido importante por la fecha 23 de LaLiga española, cuando visite al Valencia en el estadio Mestalla este domingo 8 de febrero desde las 3.00 p.m. (hora peruana), equipo que se encuentra cerca de la zona de descenso. El encuentro se podrá seguir por DirecTV, además de vía streaming por DGO. En España, será transmitido por DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Este partido se presenta como una gran oportunidad para que los blancos sigan metiendo presión al Barcelona, líder del torneo. Por su parte, los blanquinegros deberán realizar un gran encuentro, ya que su situación en la tabla no es favorable.

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia?

Este partido esta programado para seguirse desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado la lista de horarios para otros países.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal TV para ver Real Madrid vs Valencia

Para seguir este partido desde suelo peruano, podrás hacerlo por DirecTV y vía streaming por DGO. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online del encuentro de manera gratuita.

  • Sudamérica: DirecTV
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: Movistar+, DAZN.

Alineaciones del Real Madrid vs Valencia: posibles onces

  • Real Madrid: Thibaut Courtois,Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler., Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Brahim Díaz.
  • Valencia CF: Stole Dimitrievski, Dimitri Foulquier, Eray Cömert, Copete, José Luis Gayà, Pepelu, Filip Ugrinic, Beltrán, Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

Pronósticos para el Real Madrid vs Valencia

Las principales casas de apuestas dan como favorito al Real Madrid con un 59% mientras que valencia tiene solo un 19%.

  • Betsson: gana Valencia (5.40), empate (4.25), gana Real Madrid (1.58)
  • Betano: gana Valencia (5.40), empate (4.25), gana Real Madrid (1.60)
  • bet365: gana Valencia (5.00), empate (4.50), gana Real Madrid (1.60)
  • 1xBet: gana Valencia (5.44), empate (4.53), gana Real Madrid (1.64)

lr.pe

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid vs Valencia

  • 01.11.25 – Real Madrid 4-0 Valencia
  • 05.04.25 – Real Madrid 1-2 Valencia
  • 03.01.25 – Valencia 1-2 Real Madrid
  • 02.03.24 – Valencia 2-2 Real Madrid
  • 11.11.23 – Real Madrid 5-1 Valencia
