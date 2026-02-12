El pueblo costero de Nazaré, en Portugal, ha ganado fama mundial como el lugar en el cual se originan las olas más grandes del planeta. Año a año, cientos de tablistas acuden a sus playas para enfrentarse a estas gigantescas masas de agua en busca de inmortalizar su nombre en la historia del deporte. El Perú, con su ya más que conocida tradición surfística, no podía ser la excepción y en esta ocasión el abanderado de nuestro país fue Ignacio Salazar.

Con sus más de 20 años de experiencia, Salazar acaba de imponer un récord nacional luego de pasar 40 días buscando su ola soñada. En diálogo con La República, el deportista brindó detalles acerca de su reciente hazaña, su pasión por el surfing de olas grandes y una mirada general sobre la práctica de esta actividad, considerada una de las más extremas del mundo

- Cuéntame un poco sobre las actividades que realizas.

He vivido casi 18 años afuera representando al Perú en el surf de olas grandes y ola extrema. Recién regresé hace dos años y abrí un club que se llama Big Wave Perú con el fin de poner al país de nuevo en la escena mundial de ola grande. En ese club tenemos eventos como los campeonatos de Pico Alto Pro, que ya se hicieron tres el año pasado: uno nacional, internacional y otro junior.

También organizamos diferentes actividades como son los big wave surf camps, en los que llevamos a los muchachos a diferentes países donde hay olas grandes y tenemos clínicas de rescate de tow surfing. Adicionalmente, vamos a empezar el tour mundial de tow surfing acá en Perú, el primero de la historia.

Otra parte de las actividades son los documentales. Vengo entrenando para correr Nazaré ya hace dos años física, menta y, bueno, financieramente. Ir a Nazaré a correr las olas más grandes, aparte de que requiere mucha experiencia, mucha disciplina, entrenamiento y motivación requiere mucho soporte financiero, ya que es es caro. No es simplemente ir allá y correr estas olas.

- ¿Cómo fue tu experiencia surfeando en Nazaré?

El 13 de diciembre viajé para allá y justo llegué para la final del campeonato de la WCL. Estaba bien preparado mentalmente y físicamente y gracias al soporte económico de mis auspiciadores (Bravoauto, Momento Inmobiliaria, Grupo Hidalgo, Red Bull Perú y Big West Perú) pude ir a Nazaré y buscar la ola más grande que haya surfeado yo y un peruano en la historia.

Estaba buscando romper el récord mundial, que ahorita es de Rodrigo Coxa con 27 metros. Justo lo consiguió el mismo día que yo estaba surfeando y rompí el récord nacional con una ola de 21,5 metros, que tengo documentada y certificada por la persona que hace la medición para los Récord Guinnes. Lo que quiero para la siguiente temporada es ir por el récord mundial.

Ignacio Salazar estuvo en Portugal durante 40 días. Foto: Big Wave Surf Channel

- ¿Cuál es el proceso a seguir para ir a correr olas grandes en Nazaré?

Para tener una idea, si tú quieres ir a Nazaré y correr los días que las olas son de 20 a 30 metros tienes que pasar por un filtro primero. No es que entras solo tú y una moto. Es un equipo, toda una logística, digamos que la más grande del mundo.

Entonces tú pasas por un filtro y ellos deciden si es que tienes el nivel y la experiencia necesaria para que puedas surfear esas olas. Al final ahí te estás jugando tu vida, y la de los rescatistas también.

- A nivel personal, ¿cómo es la preparación que llevas a cabo para dedicarte a este deporte?

Yo me entreno físicamente con calistenia explosiva y mentalmente con meditaciones. Tengo una buena dieta, como bien, me hidrato bien, llevo una vida sana, no salgo, no tomo, no fumo. Es una vida bien disciplinada y entregada al deporte. Al final son olas de 20 a 30 metros que en un cerrado de ojos, si no estás preparado, puede acabar en algo fatal.

También me preparo en la piscina con ejercicios específicos que vengo entrenando ya hace 20 años. Tengo experiencias en las olas más peligrosas y extremas del mundo: he estado mucho tiempo en Australia, en Mavericks, en Hawái, en Fiji, en Chile, en México y ahora estamos llegando a Nazaré.

- ¿Qué se siente en ese momento en el que estás en lo más alto de una ola?

De todas maneras hay nervios. No sabes qué esperar, porque el mar es impredecible. No sabes qué ola te va a tocar, porque tú no escoges la ola, la ola te escoge a ti, pero lo afronto confiado en mi experiencia, en lo que he pasado con olas gigantes y en mi entrenamiento. También usando un poco de miedo como una herramienta de enfoque más que de duda. Al final, si aprendes a controlar tus miedos de tal manera, los resultados son muy positivos.

- ¿Cómo se inició tu afición por el surf de olas grandes?

Vengo de una familia surfer, soy la tercera generación. Mi abuelo surfeaba, mi papá surfeaba. Somos de Kontiki en Punta Hermosa y ya nací con eso. Desde muy chico competía en eventos normales, de olas chicas, pero siempre me iba al fondo y esperaba la más grande.

Desde ahí nació, digamos que buscando una conexión más fuerte con el mar, ir por la ola que sobresale, que es la mejor, más grande y perfecta. Dedicaba tiempo y paciencia hasta que llegaba esa ola que marcaba la sesión. Es un reto personal para medirme y sobrepasar los que yo creía que eran mis límites. Todo eso hace realidad lo que uno quiere lograr: mientras más grande la ola, mejor. Es un reto más fuerte.

- ¿Qué se necesita para ser surfista de ola grande?

El surfing de olas grandes ha evolucionado en los últimos 10 o 15 años. Ahora se hace mucho también con la moto de agua, tratamos de fusionarla con el surfer y esta modalidad se llama tow surfing. Esto te ayuda a entrar a olas imposiblemente humanas de remar en sitios que antes uno pensaba que no se podía surfear. Este tampoco es un deporte que sea barato, tienes que tener un buen respaldo financiero o unas buenas marcas apoyándote.

- ¿Consideras que existen condiciones en el Perú para la práctica de esta disciplina?

En Perú recién las marcas están empezando a apoyar más a los atletas extremos. Los dos últimos años desde que llegué me he encontrado que no hay muchas marcas surfers que apoyen a los surfers, sino que más bien son las de otros mercados.

Yo creo que que en la región de Moquegua hay potencial para para poder desarrollar olas grandes y competir contra otros países con la calidad y densidad de las olas. Pero siempre se va a necesitar apoyo de de empresas que al final apuesten por lo que es esto y se beneficien el atleta, el sitio con el turismo que trae y la marca con el contenido que hacemos.

- ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas de tu carrera?

Tengo unos buenos highlights de mi carrera. Uno ha sido en la famosa ola de Shipstern, en Tasmania, por la que fui nominado a la corrida del año. En Mavericks también tengo muchas nominaciones a la ola y a la remada más grande del año. También tuve un encuentro con un tiburón blanco en California, que se volvió viral en mi canal de YouTube con 3 millones de vistas.

Y bueno, ahora está Nazaré, que es la ola más grande que he corrido y surfeado en mi vida. Ha sido una experiencia totalmente de otra dimensión, las olas son totalmente gigantes. Parecen edificios que se mueven con una velocidad que solamente con la moto de agua puedes llegar a eso.

- En los meses que no se puede acceder a Nazaré, ¿cómo varía el calendario de un surfista de ola grande?

Los surfistas de ola grande nos movemos por hemisferios según temporadas. Ahora sigue el invierno en el hemisferio norte, entonces todavía la acción está allá, en Hawái, en California, en Europa y en Nazaré. Esto va a ser hasta marzo o abril. Luego empiezan las tormentas grandes acá, en el hemisferio sur, donde ya se empieza a activar lo que es Chile, Perú, Australia y las islas del Pacífico.

Ya depende qué dirección de viento, qué tamaño le cae mejor a un sitio que a otro y nos movemos. Hay que comprar los pasajes con tres días de anticipación, porque las tormentas y los vientos varían mucho.

El peruano surfeó en Nazaré tras pasar por playas de Australia, Hawái, Tasmania, entro otros lugares. Foto: Big Wave Surf Channel

- ¿Qué inversión se necesita para la práctica de surf de olas grandes?

Una moto de agua te cuesta 30.000 dólares. Cada tabla de tow surfing vale entre 1.000 a 1.500 dólares y el monto para cubrir la estadía en algún sitio no te baja de 5.000 dólares, además de la gasolina para la moto de rescate y el transporte. Todo eso va sumando, hay que estar seguro ya que es una misión costosa.

Antes las marcas apoyaban más económicamente. Ahora es, con el tema de internet y todas las plataformas, es un poco más costoso tratar de tener marcas detrás tuyo, pero hay unas que sí apuestan por por esto y se hace como se puede. Obviamente que la mejor figura es trabajar con una marca grande en contenidos, charlas y otras cosas y con eso ya poder generar un ingreso adecuado.

- Luego de todos los gastos, ¿sale rentable dedicarse a esta actividad?

Es caro pero también es rentable porque las experiencias y el momento de estar ahí no tienen precio. Obviamente que necesitamos vivir y por eso hacemos colaboraciones con marcas para crear contenido que no se consigue así nomás. Somos atletas de alto rendimiento, lo que le damos a la marca es único y lo saben.

Nosotros motivamos a la gente, porque los tablistas extremos hacemos cosas que algunas personas digamos que consideran superpoderes. Con eso ellos se motivan para ser mejores personas cada día.

- ¿Cuál consideras que ha sido la mayor satisfacción en toda tu carrera?

Mi mayor satisfacción es traer al Perú a los ojos del surfing mundial, como lo vengo haciendo hace 20 años. Con esto se abren puertas para que impulsar lo que es el el big wave surfing acá en las nuevas generaciones, que ya se está haciendo hace un par de años. Perú ya está volviendo a los ojos de la escena mundial de olas grandes.

- ¿Qué consejo le dejarías a los nuevos valores interesados en el surf de olas grandes?

Un consejo para los nuevos talentos es que nunca dejen de de creer en sí mismos, en lo que pueden llegar a ser en sus sueños. Habrá momentos difíciles, pero ahí se medirá el deseo y motivación para alcanzar ese sueño, esos récords del día a día.