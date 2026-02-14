HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona - Girona: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 24 de LaLiga

Luego de sufrir un dura goleada en la Copa del Rey, el equipo blaugrana tiene la obligación de ganar para no perder la punta de LaLiga de España.

Barcelona es el vigente campeón de LaLiga de España. Foto: Marca
Barcelona no tiene margen de error en la fecha 24 de LaLiga de España. Con el reciente triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad, el equipo comandado por Hansi Flick debe imponerse frente al Girona para seguir como único líder de la competición. Sin embargo, el panorama no será tan sencillo, pues se verá las caras contra un equipo que lucha por alejarse de la zona baja.

Uno de los aspectos que más preocupa en el conjunto blaugrana gira en torno a las lesiones. Los jugadores que no estarán disponibles para este cotejo serán Pedri y Rashford; por su parte, el brasileño Raphinha ya empezó a entrenar con el grupo y no se descarta que pueda sumar minutos.

lr.pe

¿Cuándo juega Barcelona - Girona?

El derbi de Cataluña entre Barcelona - Girona, por la jornada 21 de la LaLiga, se disputará este lunes 16 de febrero.

¿A qué hora juega Barcelona - Girona?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Girona por la liga espeñola empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Girona por la Copa del Rey?

La transmisión por TV del Barcelona vs Girona se podrá ver a través de DSports en toda Sudamérica. Además, otros canales como Movistar y DAZN ofrecerán una cobertura para países como España.

lr.pe

Alineciones Barcelona vs Girona: probables formaciones

  • Barcelona: J. García, Balde, E. García, Cubarsí, Koundé, De Jong, Bernal, Olmo, Fermín, Yamal, Lewandowski.
  • Girona: Gazzaniga, Martínez, Blind, Reis, Rincón, Martín, Witsel, Lemar, Echeverri, Vanat, Tsygankov.

¿Cómo ver partido Barcelona vs Girona por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona - Girona online gratis, podrás hacerlo en la plataforma DGo y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

