HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 ELECCIÓN del COLEGIO DE ABOGADOS un REFLEJO de la POLÍTICA PERUANA | #las10deldía

Sociedad

Mujer boliviana sobrevive a ataque de su pareja en Arequipa tras ser auxiliada por un taxista

Autoridades policiales indicaron que el testimonio del taxista sería clave para la investigación; sin embargo, hasta ahora no fue identificado.

Presunto agresor en prisión preventiva por ataque a ciudadana boliviana.
Presunto agresor en prisión preventiva por ataque a ciudadana boliviana. | Foto: Mirelia Quispe/LR

Una ciudadana boliviana estuvo a punto de perder la vida tras ser atacada presuntamente por su pareja en la ciudad de Arequipa. La víctima, de 37 años, sufrió una grave lesión en el cuello y fue auxiliada por un taxista, quien la trasladó a un centro de salud cercano, donde le salvaron la vida.

El hecho ocurrió el domingo 1 de marzo en la avenida Bicentenario, en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rodríguez Ballón. El agresor fue identificado como Baltazar Chuctaya Yauli, de 57 años, de acuerdo con el Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

lr.pe

Los médicos confirmaron una lesión visible en el cuello de la mujer. Posteriormente, agentes policiales tomaron su declaración. La agraviada recordó haber sido auxiliada por un conductor, aunque no pudo identificar su nombre ni la placa del vehículo. Las autoridades indicaron que la versión del taxista que brindó ayuda sería importante para las investigaciones; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer su identidad.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Investigado se encuentra recluido en el penal de Socabaya. Foto: Google

Investigado se encuentra recluido en el penal de Socabaya. Foto: Google

Chuctaya Yauli fue detenido y actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Socabaya, donde cumple nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 14 años de prisión.

PUEDES VER: Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

lr.pe

Víctima en condición de vulnerabilidad

La Fiscalía también informó que la víctima se encontraría en un estado de especial vulnerabilidad, ya que tiene dificultades de alfabetización y no cuenta con familiares en el país. Asimismo, se indicó que parientes del presunto agresor habrían ejercido presión para que firmara un documento en el que señalaba no recordar quién la atacó.

Según información fiscal, la mujer es madre de dos menores de edad y habría sufrido un prolongado ciclo de violencia por parte de su expareja. Por su parte, el segundo secretario de la Embajada de Bolivia en Perú, Melquiades Rafael Heredia, informó que ya tomó conocimiento del caso y que se evaluará la situación para brindar apoyo a la víctima.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

LEER MÁS
Presidente de CSJAR recibe visita protocolar de nueva junta directiva del Colegio de Abogados

Presidente de CSJAR recibe visita protocolar de nueva junta directiva del Colegio de Abogados

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Programa Contigo adelantará pensión a 142.000 beneficiarios por lluvias intensas

Real Madrid sale a recuperar terreno en LaLiga ante Celta de Vigo y busca acortar distancias con el FC Barcelona

Agenda de conciertos en Lima: Miguel Bosé, Natalia Jiménez y Los Shapis se presentan esta semana

Sociedad

¿Qué día de marzo es el regreso a clases 2026 en Perú? Conoce las fechas oficiales de Minedu sobre el año escolar

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ley favorecería a Alfonso López Chau por no declarar acciones de empresa

Elecciones Generales Perú 2026: qué pasa si no voto y no pago la multa

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresistas Milagros Jauregui y Kira Alcarráz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025