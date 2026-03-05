Mujer boliviana sobrevive a ataque de su pareja en Arequipa tras ser auxiliada por un taxista

Una ciudadana boliviana estuvo a punto de perder la vida tras ser atacada presuntamente por su pareja en la ciudad de Arequipa. La víctima, de 37 años, sufrió una grave lesión en el cuello y fue auxiliada por un taxista, quien la trasladó a un centro de salud cercano, donde le salvaron la vida.

El hecho ocurrió el domingo 1 de marzo en la avenida Bicentenario, en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rodríguez Ballón. El agresor fue identificado como Baltazar Chuctaya Yauli, de 57 años, de acuerdo con el Ministerio Público.

Los médicos confirmaron una lesión visible en el cuello de la mujer. Posteriormente, agentes policiales tomaron su declaración. La agraviada recordó haber sido auxiliada por un conductor, aunque no pudo identificar su nombre ni la placa del vehículo. Las autoridades indicaron que la versión del taxista que brindó ayuda sería importante para las investigaciones; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer su identidad.

Investigado se encuentra recluido en el penal de Socabaya. Foto: Google

Chuctaya Yauli fue detenido y actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Socabaya, donde cumple nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 14 años de prisión.

Víctima en condición de vulnerabilidad

La Fiscalía también informó que la víctima se encontraría en un estado de especial vulnerabilidad, ya que tiene dificultades de alfabetización y no cuenta con familiares en el país. Asimismo, se indicó que parientes del presunto agresor habrían ejercido presión para que firmara un documento en el que señalaba no recordar quién la atacó.

Según información fiscal, la mujer es madre de dos menores de edad y habría sufrido un prolongado ciclo de violencia por parte de su expareja. Por su parte, el segundo secretario de la Embajada de Bolivia en Perú, Melquiades Rafael Heredia, informó que ya tomó conocimiento del caso y que se evaluará la situación para brindar apoyo a la víctima.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

