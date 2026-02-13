HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Milagros Jáuregui: trasladan a menores de "La Casa del Padre" | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

El periodista deportivo apareció en su programa radial y aceptó su error tras sus expresiones. Además, señaló que se reunirá con sus superiores para evaluar su futuro en la empresa. 

Gonzalo Núñez lamentó sus expresiones contra Eryc Castillo. Foto: captura de Exitosa
Gonzalo Núñez lamentó sus expresiones contra Eryc Castillo. Foto: captura de Exitosa

Gonzalo Núñez se disculpó luego de que Alianza Lima lo exhortara a rectificarse por los comentarios racistas vertidos contra el futbolista Eryc Castillo. "Bueno, estoy triste, estoy meditabundo, pero ya. La 'fregué' feo, pobre Castillo, un ecuatoriano que recibió en país ajeno una ofensa. Qué voy a hacer, pedir disculpas, no queda otra", sostuvo el comunicador en su programa radial.

"Perdón a la gente de Alianza, perdón a los chicos de Alianza, a los juveniles, a los viejos, a la 'U', a la sociedad en general. La fregué. Hoy caminaba por la calle y algunos me comentaban. ¿Qué puedo hacer? Nada. Tengo que esperar la sanción y dar las gracias por este espacio que me dan", agregó Núñez.

PUEDES VER: Franco Navarro Jr. habló sobre continuidad de Pablo Guede pese a la eliminación de Alianza: 'Tiene nuestro respaldo'

lr.pe

Gonzalo Núñez tras comentarios racistas: "Disculpas a Alianza Lima ante todo"

"Cuando uno la friega, hay que sacar los pies con dignidad. Sé que hay mucha gente que no cree, pero lo digo con mucha sinceridad. No sé qué decir. Lo único que puedo pedir es disculpas a Alianza, a los clubes peruanos, a la sociedad en general. Estoy muy dolido y no me queda otra que hacer esto. Pido disculpas al club Alianza Lima ante todo", continuó el expresentador de TV, quien además reveló que se pondría a disposición de las investigaciones.

"Me voy a reunir con la alta gerencia de la radio para ver qué decisión toman. Estoy a disposición de las investigaciones y todo. Voy a dejar el programa hoy porque quiero ver qué pasa. Disculpas a Alianza, al Perú y a la sociedad en general. ¿Qué más puedo pedir? Es lo único que se me ocurre por el momento", manifestó.

¿Qué pasó con Gonzalo Núñez?

En una de las últimas ediciones de su programa de radio, Núñez dejó indignantes palabras sobre la 'Culebra' a raíz del fallo cometido por el futbolista tras patear un penal contra 2 de Mayo, por la Copa Libertadores. Las expresiones del periodista deportivo fueron rechazadas por el Ministerio de Cultura, que a través de un comunicado señaló que su discurso "vulnera la dignidad humana".

Notas relacionadas
Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de periodista Gonzalo Núñez sobre desempeño deportivo de jugadores: “Vulneran la dignidad humana”

Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de periodista Gonzalo Núñez sobre desempeño deportivo de jugadores: “Vulneran la dignidad humana”

LEER MÁS
Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

LEER MÁS
[L1 Max, En Vivo] Partido Universitario vs Cienciano HOY desde el Estadio Monumental por la Liga 1

[L1 Max, En Vivo] Partido Universitario vs Cienciano HOY desde el Estadio Monumental por la Liga 1

LEER MÁS
Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tras críticas, Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

Fútbol Peruano

Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

[L1 Max, En Vivo] Partido Universitario vs Cienciano HOY desde el Estadio Monumental por la Liga 1

Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético: el potente once de los blanquiazules para ganar en Trujillo por el Torneo Apertura 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras críticas, Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025