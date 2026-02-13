Gonzalo Núñez se disculpó luego de que Alianza Lima lo exhortara a rectificarse por los comentarios racistas vertidos contra el futbolista Eryc Castillo. "Bueno, estoy triste, estoy meditabundo, pero ya. La 'fregué' feo, pobre Castillo, un ecuatoriano que recibió en país ajeno una ofensa. Qué voy a hacer, pedir disculpas, no queda otra", sostuvo el comunicador en su programa radial.

"Perdón a la gente de Alianza, perdón a los chicos de Alianza, a los juveniles, a los viejos, a la 'U', a la sociedad en general. La fregué. Hoy caminaba por la calle y algunos me comentaban. ¿Qué puedo hacer? Nada. Tengo que esperar la sanción y dar las gracias por este espacio que me dan", agregó Núñez.

Gonzalo Núñez tras comentarios racistas: "Disculpas a Alianza Lima ante todo"

"Cuando uno la friega, hay que sacar los pies con dignidad. Sé que hay mucha gente que no cree, pero lo digo con mucha sinceridad. No sé qué decir. Lo único que puedo pedir es disculpas a Alianza, a los clubes peruanos, a la sociedad en general. Estoy muy dolido y no me queda otra que hacer esto. Pido disculpas al club Alianza Lima ante todo", continuó el expresentador de TV, quien además reveló que se pondría a disposición de las investigaciones.

"Me voy a reunir con la alta gerencia de la radio para ver qué decisión toman. Estoy a disposición de las investigaciones y todo. Voy a dejar el programa hoy porque quiero ver qué pasa. Disculpas a Alianza, al Perú y a la sociedad en general. ¿Qué más puedo pedir? Es lo único que se me ocurre por el momento", manifestó.

¿Qué pasó con Gonzalo Núñez?

En una de las últimas ediciones de su programa de radio, Núñez dejó indignantes palabras sobre la 'Culebra' a raíz del fallo cometido por el futbolista tras patear un penal contra 2 de Mayo, por la Copa Libertadores. Las expresiones del periodista deportivo fueron rechazadas por el Ministerio de Cultura, que a través de un comunicado señaló que su discurso "vulnera la dignidad humana".