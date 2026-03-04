Universitario superó a FC Cajamarca, en el Estadio Monumental, en la reciente fecha 5 del Torneo Apertura. Sin embargo, los reflectores se los llevó el emotivo abrazo entre Hernán Barcos y Álex Valera luego del partido. El año pasado estuvieron en el ojo de la tormenta, ya que el 'Pirata' y 'Valegol' tuvieron un fuerte cruce post Clásico entre Alianza Lima y la 'U'. Meses después, en el mismo escenario, sacaron la bandera 'blanca' e incluso el experimentado '9' rompió su silencio.

En una reciente entrevista con el programa "Desvelados", el atacante argentino compartió su experiencia sobre el reencuentro con Valera, especialmente en relación a las especulaciones que surgieron antes del encuentro. El exjugador de Alianza Lima se mostró contundente al abordar el asunto, dejando en claro que prefiere dejar atrás cualquier controversia.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Álex Valera?

Hernán Barcos no evitó tocar el picante tema con Álex Valera. “Son cosas que quedan ahí. Nosotros como colegas sabemos que es fútbol y ustedes (prensa) funcionan así”. “Eso que hablan ya se cerró y pasó hace tiempo. Son cosas naturales saludar a un compañero como cualquier otro. La fiesta la arman ustedes”, enfatizó el histórico goleador extranjero.

¿Qué dijo Pablo Miguez sobre el abrazo entre Álex Valera y Hernán Barcos?

"Fue bueno el partido con pocas tarjetas e incluso por mometos sometimos al rival y el árbitro dejó jugar. Fue un lindo partido y obviamente uno quiere ganar, pero Universitario llegaba bien. Esto es fútbol y yo me he enfrentado con jugadores de Universitario y las pulsasiones se elevan en los partidos. Hay momentos de calentura, pero después lo bajás. Somos todos colegas y queda dentro de la cancha, Hernán es una buena persona como Valera. Eso es lo que vende más o la prensa infla mucho las cosas. Es parte de este deporte”, enfatizó Pablo Miguez en Latin Media.

¿Qué dijo Hernán Barcos en el 'Clásico' Alianza Lima vs 'U'?

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", declaró en zona mixta.

