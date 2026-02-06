HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
Valencia - Real Madrid: fecha, hora y canal confirmado por LaLiga de España

En Mestalla, el equipo de Álvaro Arbeloa va por un triunfo en condición de visita para seguir prendido en la parte alta de la tabla de posiciones de la liga española.

El equipo che no le gana al club merengue como local por LaLiga desde el 2023. Foto: composición de LR/Valencia CF/Real Madrid
El equipo che no le gana al club merengue como local por LaLiga desde el 2023. Foto: composición de LR/Valencia CF/Real Madrid

El último partido del Real Madrid en LaLiga terminó con una victoria sobre la hora ante Rayo Vallecano gracias al gol de penal de Kylian Mbappé. El equipo merengue se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones como perseguidor más cercano del líder Barcelona y aspira a seguir en dicha posición, o incluso desplazar a los azulgranas, en su próxima visita al Valencia.

El conjunto che, víctima de su irregularidad en la presente temporada, está a solo un punto de caer en zona de descenso. En la fecha anterior, perdió contra el Betis y a mitad de semana sufrió otro duro golpe al quedar eliminado de la Copa del Rey en la ronda de cuartos de final a manos del Athletic Club. Las bajas de Vinícius Jr. (acumulación de tarjetas amarillas) y Jude Bellingham (lesión) apenas le darán un respiro a Carlos Corberán, pues en la escuadra que dirige estará ausente Cristian Rivero por tarjeta roja.

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: 'Han dejado de pertenecer a nuestra institución'



¿Cuándo se juega el Valencia - Real Madrid?

El cruce entre Valencia y Real Madrid se disputará este domingo 8 de febrero, en el estadio de Mestalla. El cotejo corresponde a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26.

¿A qué hora juegan Valencia - Real Madrid?

Estos son los horarios del Valencia - Real Madrid dependiendo del país en el que te encuentres.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Valencia - Real Madrid?

Así está distribuida la transmisión por TV del Valencia - Real Madrid en diferentes regiones a nivel internacional.

  • Sudamérica: DSports
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: Movistar+, DAZN.
