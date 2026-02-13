HOYSuscripcion LR Focus

Con Sporting Cristal: partidos y llaves confirmadas en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

El club rimense será el único representante peruano en esta instancia preliminar del certamen continental. Otros equipos históricos empiezan su camino rumbo a la fase de grupos.

Sporting Cristal debuta la próxima semana en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición de LR/Carlos Felix/Barcelona SC/Botafogo
Sporting Cristal debuta la próxima semana en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición de LR/Carlos Felix/Barcelona SC/Botafogo

Terminada la acción en la fase previa 1 de la Copa Libertadores, los tres clubes que salieron airosos de dicha instancia (Deportivo Táchira, 2 de Mayo y Juventud Las Piedras) se sumarán a los 13 que ya estaban clasificados para disputar la segunda ronda preliminar del certamen continental, la cual contará con la participación de Sporting Cristal en representación del fútbol peruano.

El conjunto rimense se medirá ante 2 de Mayo, que viene de eliminar a Alianza Lima luego de una actuación sólida en los dos partidos de su llave. Los celestes tienen la misión de imponerse al elenco paraguayo para seguir en carrera por la clasificación a la fase de grupos. De la misma forma, otros equipos históricos de la región, como Barcelona SC, Botafogo e Independiente de Medellín van por el mismo objetivo.

Copa Libertadores 2026: llaves confirmadas de la fase previa 2

Estos son los cruces que se disputarán en la ida de la fase previa 2 de esta Copa Libertadores (según el horario peruano).

  • Carabobo vs Huachipato | martes 17 de febrero | 5.00 p. m.
  • 2 de Mayo vs Sporting Cristal | martes 17 de febrero | 7.30 p. m.
  • Liverpool vs Independiente Medellín | martes 17 de febrero | 7.30 p. m.
  • O'Higgins vs Bahía | miércoles 18 de febrero | 5.00 p. m.
  • Barcelona SC vs Argentinos Juniors | miércoles 18 de febrero | 7.30 p. m.
  • Nacional Potosí vs Botafogo | miércoles 18 de febrero | 7.30 p. m.
  • Juventud Las Piedras vs Guaraní | jueves 19 de febrero | 5.00 p. m.
  • Deportivo Táchira vs Tolima | jueves 19 de febrero | 7.30 p. m.
Los ganadores de la fase previa 2 se medirán entre sí en la siguiente ronda de acuerdo a este emparejamiento. Foto: Conmebol Libertadores

Los ganadores de la fase previa 2 se medirán entre sí en la siguiente ronda de acuerdo a este emparejamiento. Foto: Conmebol Libertadores

¿Dónde ver la Copa Libertadores 2026?

La transmisión de esta Copa Libertadores 2026 en Sudamérica está a cargo de la cadena ESPN (vía Fox Sports para Argentina). Además, algunos partidos se podrán ver completamente gratis por internet a través del canal oficial en YouTube de Telefe.

