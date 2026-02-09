Deportivo Táchira vs The Strongest EN VIVO: horario y canales del partido de vuelta por la Copa Libertadores

Deportivo Táchira necesita ganarle por dos goles a The Strongest para clasficar. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Deportivo Táchira vs The Strongest EN VIVO juegan este martes 10 de febrero, a partir de las 8.30 p. m. (hora de Bolivia y Venezuela), por la vuelta de la fase previa 1 en la Copa Libertadores 2026. El partido en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristóbal) se podrá ver vía ESPN en ambos países, pero también tendrás la opción de seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet en La República Deportes.

Sale el primer clasificado para la segunda fase. Tras la victoria del Tigre por 2-1 en el partido de ida, la llave promete tener un desenlace de infarto en suelo llanero, donde el Carrusel Aurinegro buscará hacerse fuerte como local y darle vuelta al marcador global.

En La Paz, The Strongest sacó alguna ventaja con los goles de Jaime Arrascaita y Víctor Ábrego, ambos de penal. Para Deportivo Táchira, el tanto de Carlos Calzadilla dejó sus chances de remontada intactas al estar abajo por una diferencia mínima.

¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest?

En Bolivia y Venezuela, este compromiso se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m. Para otros países, revisa el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 11).

¿Qué canal transmite Deportivo Táchira vs The Strongest?

La transmisión por TV de este duelo estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Argentina). También se podrá ver en Centro y Norteamérica.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: Ge TV, ESPN

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN 2

Ecuador: ESPN

México: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports

Canadá: beIN Sports.

Pronóstico de Deportivo Táchira vs The Strongest

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este cotejo. El local, Deportivo Táchira, es favorito.

Betsson: gana Táchira (1,68), empate (3,45), gana Strongest (4,95)

Betano: gana Táchira (1,70), empate (3,45), gana Strongest (5,10)

Bet365: gana Táchira (1,65), empate (3,60), gana Strongest (4,75)

1XBet: gana Táchira (1,77), empate (3,65), gana Strongest (4,92)

Coolbet: gana Táchira (1,75), empate (3,85), gana Strongest (4,50)

Doradobet: gana Táchira (1,75), empate (3,75), gana Strongest (5,50).

Posibles alineaciones de Deportivo Táchira vs The Strongest

Estos son los probables equipos titulares de Deportivo Táchira y The Strongest para este partido de Copa Libertadores.

Deportivo Táchira : Camargo; Lusnig, Jhon Sánchez, Camacho, Provenzano; Lozano, Ariel Pérez; Balza, Calzadilla, Alfonzo; Peñaranda.

: Camargo; Lusnig, Jhon Sánchez, Camacho, Provenzano; Lozano, Ariel Pérez; Balza, Calzadilla, Alfonzo; Peñaranda. The Strongest: Banegas; Romay, Moya, Chiatti, Saucedo; Castro, Arrascaita; Ventura, Bustos, Estacio; Algarañaz.

¿Cómo ver Deportivo Táchira vs The Strongest por internet?

Si no quieres perderte la transmisión en línea de este y otros juegos de la Copa Libertadores 2026, suscríbete al plan Premium de la plataforma Disney Plus, la cual tiene los derechos para toda Latinoamérica (en Brasil también por Globoplay). Para Estados Unidos y Canadá, se podrá ver vía Fubo.