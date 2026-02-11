Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada del partido por la fase 2 de Copa Libertadores

Sporting Cristal ya conoce a su rival en la fase 2 de la Copa Libertadores. El modesto 2 de Mayo de Paraguay, que viene de eliminar a Alianza Lima en Matute, tendrá que enfrentarse al conjunto rimense en la siguiente instancia del certamen continental.

Los dirigidos por Paulo Autuori buscarán superar en la serie para seguir con la ilusión de meterse en la fase de grupos del torneo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El primer partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará el próximo martes 17 de febrero en Asunción. La revancha se llevará a una semana después, martes 24, en el Miguel Grau del Callao.

Horario del Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

En suelo peruano, el duelo entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la fase 2 de Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 18).

¿Dónde ver el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus en todo Sudamérica. Otra opción para seguir el clásico es a través de la cobertura online que realizará La República Deportes.