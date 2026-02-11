HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada del partido por la fase 2 de Copa Libertadores

Luego de eliminar a Alianza Lima en Matute, el modesto equipo paraguayo volverá a verse las caras ante un rival peruano por el certamen continental.

2 de Mayo recibirá a Sporting Crista la próxima semana. Foto: composición LR/2 de Mayo/Sporting Cristal
2 de Mayo recibirá a Sporting Crista la próxima semana. Foto: composición LR/2 de Mayo/Sporting Cristal

Sporting Cristal ya conoce a su rival en la fase 2 de la Copa Libertadores. El modesto 2 de Mayo de Paraguay, que viene de eliminar a Alianza Lima en Matute, tendrá que enfrentarse al conjunto rimense en la siguiente instancia del certamen continental.

Los dirigidos por Paulo Autuori buscarán superar en la serie para seguir con la ilusión de meterse en la fase de grupos del torneo.

PUEDES VER: Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El primer partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará el próximo martes 17 de febrero en Asunción. La revancha se llevará a una semana después, martes 24, en el Miguel Grau del Callao.

Horario del Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

En suelo peruano, el duelo entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la fase 2 de Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (miércoles 18).

PUEDES VER: Kevin Ortega y Alejandro Villanueva sin dirigir varias fechas: se definió sanción tras error en penal contra Universitario

lr.pe

¿Dónde ver el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus en todo Sudamérica. Otra opción para seguir el clásico es a través de la cobertura online que realizará La República Deportes.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO: horario y canal del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO: horario y canal del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores: empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute por la fase previa

Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores: empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute por la fase previa

LEER MÁS
Alianza Lima derrotó 3-1 a Regatas y es el nuevo líder de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima derrotó 3-1 a Regatas y es el nuevo líder de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada del partido por la fase 2 de Copa Libertadores

Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores: empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute por la fase previa

MTC establece nuevo modelo de placas para motos en todo el Perú: conoce cómo serán y cuándo entran en vigencia

Deportes

Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores: empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute por la fase previa

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Eryc Castillo perdió oportunidad de oro para Alianza Lima: falló penal ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

APRA: exsecretario de Alan García renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025