Se le viene un complicado cierre de febrero a Sporting Cristal. En un lapso de apenas 10 días, el club rimense deberá afrontar cuatro partidos, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. De estos cruces, el más próximo es el que tiene programado frente a Juan Pablo II, por la fecha 3 del Torneo Apertura.

El cuadro dirigido por Paulo Autuori aún no sabe lo que es ganar en el plano doméstico y tiene descontentos a sus hinchas por este mal arranque. En la visita al conjunto papal, los rimenses esperan sumar de a tres no solo para mejorar su situación en la tabla de posiciones, sino también para darse ánimos de cara a su llave frente a 2 de Mayo por la fase previa 2 del certamen continental.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Juan Pablo II?

El partido entre Cristal y Juan Pablo se jugará este sábado 14 de febrero, en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, ubicado en la ciudad de Chongoyape.

¿A qué hora juega Sporting Cristal contra Juan Pablo II?

Según la programación oficial de la Liga 1, el duelo entre capitalinos y norteños se jugará desde las 3.15 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

¿En qué canal ver Sporting Cristal contra Juan Pablo II?

La transmisión por TV de este compromiso, así como el de todos los demás en esta Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite (Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc).

¿Cómo llega Sporting Cristal contra Juan Pablo II?

La escuadra cervecera llega a este cruce luego de sufrir una derrota en casa ante Melgar. Una de las consecuencias de este tropiezo será la baja de Juan Cruz González, quien fue expulsado y deberá cumplir una fecha de suspensión.

En el plantel bajopontino tampoco estarán disponibles Luis Abram y Christofer Gonzáles. Ambos arrastran molestias físicas desde varios días antes del inicio del campeonato y por ahora no se tiene una fecha confirmada para su regreso.