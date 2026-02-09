HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Partidos de la Copa Libertadores 2026: programación de las llaves de vuelta, horarios y canal de TV

La primera fase en la Copa Libertadores 2026 culmina esta semana con los partidos de vuelta. Los equipos participantes buscarán clasificar la siguiente etapa del torneo internacional.

Esta semana culmina la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Foto: Copa Libertadores
Esta semana culmina la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Foto: Copa Libertadores

Los partidos en la Copa Libertadores continúan esta semana con grandes duelos. Desde este martes, se llevarán a cabo los partidos de vuelta del torneo internacional, que tendrá como protagonista a Alianza Lima en una de las llaves. Tengamos en cuenta que el equipo dirigido por Pablo Guede cayó en el encuentro de ida por 1-0 ante 2 de Mayo. Por ello, buscarán revertir el resultado y conseguir la clasificación a la siguiente fase. El ganador de esta llave tendrá como rival a Sporting Cristal, por lo que si el equipo blanquiazul clasifica, habría duelo peruano.

Deportivo Táchira y The Strongest se enfrentan en otra llave de los duelos de vuelta. Los bolivianos ganaron el primer partido con el marcador 2-1 ante los venezolanos. A pesar de haber caído en el partido de ida, la llave sigue abierta y mantienen las chances intactas de superar la fase. Como último partido de esta etapa, la Universidad Católica de Ecuador recibirá Juventud de Uruguay. Los ecuatorianos mantienen la ventaja luego de ganar 1-0 como visitantes, así que tienen la primera opción de seguir avanzando en el torneo internacional.

PUEDES VER: Hernán Barcos no pierde su magia a sus casi 42 años: anotó golazo con FC Cajamarca tras dejar a 4 jugadores en el camino

lr.pe

Programación de los partidos de vuelta de la fase 1 en la Copa Libertadores 2026

  • Deportivo Táchira (Ven) vs The Strongest (Bol) | martes 10 de febrero
  • Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Alianza Lima (Per) vs 2 de Mayo (Par) | miércoles 11 de febrero
  • Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Universidad Católica (Ecu) vs Juventud (Uru) | jueves 10 de febrero
  • Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

lr.pe

Posibles rivales en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

  • Ganador (Alianza Lima vs 2 de Mayo) vs Sporting Cristal
  • Posible fecha 17/02
  • Ganador (Universidad Católica vs Juventud) vs Guaraní
  • Posible fecha: 17/02
  • Ganador (Deportivo Táchira vs The Strongest) vs Deportes Tolima
  • Posible fecha: 18/02
