Partidos de la Copa Libertadores 2026: programación de las llaves de vuelta, horarios y canal de TV
La primera fase en la Copa Libertadores 2026 culmina esta semana con los partidos de vuelta. Los equipos participantes buscarán clasificar la siguiente etapa del torneo internacional.
- Deportivo Táchira vs The Strongest EN VIVO: horario y canales del partido de vuelta por la Copa Libertadores
- Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores: fecha, hora y canal de TV para ver partido de vuelta por la primera fase
Los partidos en la Copa Libertadores continúan esta semana con grandes duelos. Desde este martes, se llevarán a cabo los partidos de vuelta del torneo internacional, que tendrá como protagonista a Alianza Lima en una de las llaves. Tengamos en cuenta que el equipo dirigido por Pablo Guede cayó en el encuentro de ida por 1-0 ante 2 de Mayo. Por ello, buscarán revertir el resultado y conseguir la clasificación a la siguiente fase. El ganador de esta llave tendrá como rival a Sporting Cristal, por lo que si el equipo blanquiazul clasifica, habría duelo peruano.
Deportivo Táchira y The Strongest se enfrentan en otra llave de los duelos de vuelta. Los bolivianos ganaron el primer partido con el marcador 2-1 ante los venezolanos. A pesar de haber caído en el partido de ida, la llave sigue abierta y mantienen las chances intactas de superar la fase. Como último partido de esta etapa, la Universidad Católica de Ecuador recibirá Juventud de Uruguay. Los ecuatorianos mantienen la ventaja luego de ganar 1-0 como visitantes, así que tienen la primera opción de seguir avanzando en el torneo internacional.
Programación de los partidos de vuelta de la fase 1 en la Copa Libertadores 2026
- Deportivo Táchira (Ven) vs The Strongest (Bol) | martes 10 de febrero
- Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
- Canal: ESPN / Disney+
- Alianza Lima (Per) vs 2 de Mayo (Par) | miércoles 11 de febrero
- Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
- Canal: ESPN / Disney+
- Universidad Católica (Ecu) vs Juventud (Uru) | jueves 10 de febrero
- Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
- Canal: ESPN / Disney+
Posibles rivales en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026
- Ganador (Alianza Lima vs 2 de Mayo) vs Sporting Cristal
- Posible fecha 17/02
- Ganador (Universidad Católica vs Juventud) vs Guaraní
- Posible fecha: 17/02
- Ganador (Deportivo Táchira vs The Strongest) vs Deportes Tolima
- Posible fecha: 18/02