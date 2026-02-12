HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Julio César Uribe y su contundente mensaje tras clasificación de 2 de Mayo a segunda ronda: "Tenemos opciones para ganarlo"

Sporting Cristal se enfoca en su próximo partido de Liga 1, pero no quita de vista el complicado duelo que tendrá contra el club paraguayo en la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Julio César Uribe enfocado en 2 de Mayo por Copa Libertadores. Lr/Rodrigo Ortiz
2 de Mayo sorprendió a Sudamérica, en una imborrable noche de Copa Libertadores, eliminó a Alianza Lima por la vuelta en fase preliminar. El aguerrido club paraguayo dejó de lado el presupuesto y la historia para noquear al excampeón de la Liga 1. Sin duda, el golpe de la jornada y ahora pretender repetir la fórmula contra Sporting Cristal. Sin embargo, fiel a su estilo, Julio César Uribe sacó las garras por los 'celestes'

Todos esperaban un Alianza Lima vs Sporting Cristal, pero 2 de Mayo dio el batacazo en el Estadio Alejandro Villanueva. El conjunto aliancista de Pablo Guede desperdició un penal y un par de ocasiones claras de gol. El popular club del Rímac deberá afinar la puntería para evitar sorpresas.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre 2 de Mayo previo a la Copa Libertadores?

El Director General de Sporting Cristal se mostró ilusionado antes de medirse a 2 de Mayo por la segunda ronda de la Copa Libertadores. "El Club 2 de Mayo es muy difícil, pero si hacemos el partido que ha diseñado Paulo, tenemos opciones para ganarlo. Lamento que Alianza Lima no haya podido clasificar, pero ahora nos toca la oportunidad a nosotros", aclaró Julio Cesar Uribe en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

Eduardo Ledesma tiene en la mira a Sporting Cristal por Copa Libertadores

Luego de eliminar a Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva, el DT de 2 de Mayo se enfocó en Sporting Cristal. "Es otro rival duro, acostumbrado a jugar torneos de este tipo. Hay que tomar todos los recaudos, ojalá estar nuevamente en nuestro mejor día. Tenemos alguna idea de cómo juega Sporting Cristal, Autuori viene desde el año pasado y tuvo mucho más tiempo que Pablo Guede para trabajar a su equipo", reveló Eduardo Ledesma en conferencia de prensa post partido.

¿A qué hora y cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El primer partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará el próximo martes 17 de febrero en Asunción. La revancha se llevará a una semana después, martes 24, en el Miguel Grau del Callao. En suelo peruano, empezará desde las 7.30 p. m.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (miércoles 18).

