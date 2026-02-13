Entradas Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026: precios y dónde comprar boletos para partidos de Alianza Lima, Regatas y San Martín
Alianza Lima, Regatas y San Martín son los representantes peruanos que participarán en el torneo y buscarán clasificar al Mundial de Clubes Femenino 2026. Revisa cómo adquirir las entradas.
- Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: resultados de los partidos adelantados de la segunda etapa
- Nicole Pérez explicó razón del triunfazo de Atenea ante Universitario: "Ellas tenían la presión"
Lima se prepara para recibir en pocos días el Sudamericano de Clubes Femenino 2026. El torneo que reune a los mejores clubes del continente tendrá lugar en territorio peruano y existe mucha expectativa entre los hinchas por ver a nuestros representantes. A poco del arranque, se pudieron conocer los precios de las entradas para los partidos de la competición.
Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima serán los equipos peruanos que lucharán por alcanzar las 2 plazas que otorga el certamen para el Mundial de Clubes. Todos los cotejos tendrán lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
PUEDES VER: Florangel Terrero, voleibolista dominicana de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: 'Son fuertes'
Entradas para el Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley
Los precios para ver los partidos del Sudamericano oscilan entre los 20 y 55 soles. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus.
- General: S /20.00
- Preferente sur y norte: S/35.00
- Oriente: S/45.00
- Occidente: S/55.00
¿Cuándo empieza el Sudamericano de Clubes de Vóley?
El Sudamericana de Clubes Femenino iniciará el próximo miércoles 18 de febrero y culminará el domingo 22 de este mismo mes.
Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley
La presente edición del máximo torneo de la región contará con 9 participantes divididos en 3 grupos. Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en esta primera fase.
- Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)
- Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)
- Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador).
PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: 'Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia'
Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Los partidos de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley se disputarán entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero.
Miércoles 18 de febrero
- Osasco vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo B
- Alianza Lima vs BCO República | 5.00 p. m. | Grupo A
- Regatas Lima vs UVIV | 7.30 p. m. | Grupo C
Jueves 19 de febrero
- Sesi SP vs. UVIV | 2.45 p. m. | Grupo C
- Alianza Lima vs San Martín | 5.00 p. m. | Grupo A
- Osasco vs Boston College | 7.30 p. m. | Grupo B
Viernes 20 de febrero
- Boston College vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo Grupo B
- Sesi SP vs Regatas Lima | 5.00 p. m. | Grupo C
- San Martín vs BCO República | 7.30 p. m. | Grupo A.
¿Qué canal transmitirá el Sudamericano de Clubes de Vóley?
La transmisión de todos los partidos de los clubes peruanos en el Sudamericano estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD).