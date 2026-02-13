El Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley se jugará entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Regatas Lima/Alianza Lima

El Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley se jugará entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Regatas Lima/Alianza Lima

Lima se prepara para recibir en pocos días el Sudamericano de Clubes Femenino 2026. El torneo que reune a los mejores clubes del continente tendrá lugar en territorio peruano y existe mucha expectativa entre los hinchas por ver a nuestros representantes. A poco del arranque, se pudieron conocer los precios de las entradas para los partidos de la competición.

Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima serán los equipos peruanos que lucharán por alcanzar las 2 plazas que otorga el certamen para el Mundial de Clubes. Todos los cotejos tendrán lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Entradas para el Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley

Los precios para ver los partidos del Sudamericano oscilan entre los 20 y 55 soles. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus.

General: S /20.00

S /20.00 Preferente sur y norte: S/35.00

S/35.00 Oriente: S/45.00

S/45.00 Occidente: S/55.00

¿Cuándo empieza el Sudamericano de Clubes de Vóley?

El Sudamericana de Clubes Femenino iniciará el próximo miércoles 18 de febrero y culminará el domingo 22 de este mismo mes.

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley

La presente edición del máximo torneo de la región contará con 9 participantes divididos en 3 grupos. Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en esta primera fase.

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)

Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay) Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)

Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia) Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador).

Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Los partidos de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley se disputarán entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero.

Miércoles 18 de febrero

Osasco vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo B

Alianza Lima vs BCO República | 5.00 p. m. | Grupo A

Regatas Lima vs UVIV | 7.30 p. m. | Grupo C

Jueves 19 de febrero

Sesi SP vs. UVIV | 2.45 p. m. | Grupo C

Alianza Lima vs San Martín | 5.00 p. m. | Grupo A

Osasco vs Boston College | 7.30 p. m. | Grupo B

Viernes 20 de febrero

Boston College vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo Grupo B

Sesi SP vs Regatas Lima | 5.00 p. m. | Grupo C

San Martín vs BCO República | 7.30 p. m. | Grupo A.

¿Qué canal transmitirá el Sudamericano de Clubes de Vóley?

La transmisión de todos los partidos de los clubes peruanos en el Sudamericano estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD).