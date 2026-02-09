HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos no pierde su magia a sus casi 42 años: anotó golazo con FC Cajamarca tras dejar a 4 jugadores en el camino

El 'Pirata' sigue demostrando su vigencia como goleador. Por segunda fecha consecutiva, el veterano delantero volvió a marcar y se consolida como uno de los goleadores de la Liga 1 2026.

Hernán Barcos lleva 3 goles con la camiseta de FC Cajamarca. Foto: L1 Max
Hernán Barcos volvió a hacerse presente en el marcador. FC Cajamarca viene ganando 1-0 a Deportivo Garcilaso, con gol del 'Pirata', quien suma tres goles en dos partidos con camiseta 'cajacha'.

El 'Pirata' sigue en buena racha tras salir de Alianza Lima. A pesar de su edad, el delantero argentino mantiene su vigencia goleadora tras anotar consecutivamente en la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores: fecha, hora y canal de TV para ver partido de vuelta por la primera fase

lr.pe

Hernán Barcos anota con FC Cajamarca por segundo partido consecutivo

La semana pasada, FC Cajamarca hizo su debut en primera división ante Juan Pablo II. Aquel encuentro culminó en empate 3-3 y una de las principales figuras del duelo fue Hernán Barcos, quien se hizo presente en el marcador con dos goles. Estas anotaciones fueron importantes para el 'Pirata', quien sigue sumando goles a nivel profesional, pero también quedó en la historia para el club 'cajacho' ya que el tanto del ex Alianza Lima significó el primero del equipo 'cajacho' a nivel profesional.

Ahora, en la fecha 2 de la Liga 1 2026, el equipo del delantero argentino recibió a Deportivo Garcilaso en uno de los partidos más esperados de la jornada. El 'Pirata' volvió a anotar por segundo partido consecutivo, marcando su tercer gol en apenas dos partidos del campeonato. Si bien, el encuentro culminó 1-1, el 'Pirata' sigue demostrando que se mantiene en vigencia a pesar de la edad.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

lr.pe

¿Cuándo será el siguiente partido de FC Cajamarca por la Liga 1 2026?

FC Cajamarca enfrentará en calidad de visita a Sport Huancayo por la tercera fecha de la Liga 1 2026. El equipo capitaneado por Hernán Barcos deberá viajar a la ciudad 'incontrastable' en busca de su primer triunfo del campeonato. Recordemos que en la primera jornada rescataron un empate sobre el final ante Juan Pablo II, mientras que en su reciente partido ante Deportivo Garcilaso, también igualó 1-1.

