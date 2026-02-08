FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 9 de febrero por la fecha 2 de la Liga 1 2026. El partido entre cajamarquinos y cusqueños se disputará desde las 3.30 p. m. en el Estadio Héroes de San Ramón. La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 Max. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

El equipo de Hernán Barcos arrancó el campeonato con un empate 3-3 contra Juan Pablo II. Por ello, ahora irán por su primera victoria de la temporada. Por su parte, el Pedacito del Cielo igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la fecha pasada.

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso: ficha del partido

Partido FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso ¿Cuándo? Lunes 9 de febrero del 2026 ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿En qué canal? L1 Ma ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

En suelo peruano, el encuentro entre FC Cajamarca ante Deportivo Garcilaso iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿En qué canal ver FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión del FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max. Este canal es el encargado de transmitir todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso online?

Vía streaming, FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso podrá disfrutarse mediante L1 Play. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Apuestas FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso