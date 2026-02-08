HOYSuscripcion LR Focus

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Hernán Barcos va en busca de su primer triunfo con FC Cajamarca en la Liga 1 2026. Revisa todos los detalles del partido contra el conjunto cusqueño.

FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso juegan desde las 3.30 p. m. Foto: composición LR/Facebook
FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso juegan desde las 3.30 p. m. Foto: composición LR/Facebook

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 9 de febrero por la fecha 2 de la Liga 1 2026. El partido entre cajamarquinos y cusqueños se disputará desde las 3.30 p. m. en el Estadio Héroes de San Ramón. La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 Max. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

El equipo de Hernán Barcos arrancó el campeonato con un empate 3-3 contra Juan Pablo II. Por ello, ahora irán por su primera victoria de la temporada. Por su parte, el Pedacito del Cielo igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la fecha pasada.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

lr.pe

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso: ficha del partido

PartidoFC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
¿Cuándo?Lunes 9 de febrero del 2026
¿A qué hora?3.30 p. m.
¿En qué canal?L1 Ma
¿Dónde?Estadio Héroes de San Ramón

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

En suelo peruano, el encuentro entre FC Cajamarca ante Deportivo Garcilaso iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿En qué canal ver FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión del FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max. Este canal es el encargado de transmitir todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso online?

Vía streaming, FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso podrá disfrutarse mediante L1 Play. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Apuestas FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso

  • Betsson: gana FC Cajamarca (2.08), empate (3.15), gana Deportivo Garcilaso (3.60)
  • Betano: gana FC Cajamarca (2.15, empate (3.40), gana Deportivo Garcilaso (3.80)
  • Bet365: gana FC Cajamarca (2.05), empate (3.30), gana Deportivo Garcilaso (3.60)
  • 1XBet: gana FC Cajamarca (2.09), empate (3.16), gana Deportivo Garcilaso (3.60)
  • Coolbet: gana FC Cajamarca (2.02), empate (3.20), gana Deportivo Garcilaso (3.95)
  • Doradobet: gana FC Cajamarca (2.12), empate (3.10), gana Deportivo Garcilaso (3.66)
Reimond Manco, sobre el doble rol de Hernán Barcos en FC Cajamarca: "No puedes ser juez y parte"

Pablo Lavandeira y su fuerte reclamo a ras de cancha durante empate ante Juan Pablo II: "Ya no tienen ningún tipo de escrúpulo"

Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

