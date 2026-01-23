HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO: hora y canal del partido por la LaLiga de España

El partido por la fecha 21 de LaLiga española entre Real Madrid y Villareal se disputará en el estadio de La Cerámica. Ambos equipos van por el triunfo que los acerque al primer lugar de la tabla.

Real Madrid y Villarreal se enfrentan por la fecha 21 de LaLiga española. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Real Madrid vs Villarreal juegan este 24 de enero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga española. El partido se llevará a cabo en el estadio de La Cerámica, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo madrileño busca el triunfo cuando visite a Villarreal con el objetivo de llegar al primer lugar de la tabla, buscando superar a Barcelona, quien es el actual líder con 49 puntos. Por el lado del equipo local, se encuentra en la tercera posición, sólo unos puntos detrás de su rival de turno. Ambos irán por una victoria que los mantenga en la parte alta.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

En territorio peruano, el encuentro se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios respectiva.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal?

El partido Real Madrid vs Villarreal, por la LaLiga, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Villarreal

  • Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Dean Huijsen, David Alaba, Álvaro Carreras, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Jr y Kylian Mbappé.
  • Villarreal: Luiz Júnior, Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Dani Parejo, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze y Gerard Moreno.

Pronóstico de Real Madrid vs Villarreal

Para las principales casas de apuestas, el Real Madrid es favorito pese a su condición de visitante contra Villarreal.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,90), empate (4,15), gana Villarreal (3,55)
  • Betano: gana Real Madrid (1,91), empate (4,05), gana Villarreal (3,55)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,91), empate (3,90), gana Villarreal (3,60)
  • 1xBet: gana Real Madrid (2,01), empate (4,12), gana Villarreal (3,62)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1,95), empate (4,05), gana Villarreal (3,70)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,90), empate (4,20), gana Villarreal (3,50)

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Villarreal?

Real Madrid y Villarreal disputarán este encuentro por la fecha 21 de LaLiga española en el Estadio La Cerámica, ubicado en Valencia, España. El recinto tiene capacidad para 23.500 espectadores.

Últimos partidos de Real Madrid vs Villarreal

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre el Real Madrid y Villarreal por LaLiga.

  • Real Madrid 3-1 Villarreal | 04.10.25
  • Villarreal 1-2 Real Madrid | 15.03.25
  • Real Madrid 2-0 Villarreal | 05.10.24
  • Villarreal 4-4 Real Madrid | 19.05.24
  • Real Madrid 4-1 Villarreal | 17.12.23
