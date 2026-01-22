Melgar de Arequipa se prepara para renovar la ilusión de sus hinchas en esta temporada 2026. Tras más de un mes y medio de pretemporada, el Dominó está listo para lo que será su presentación oficial en el marco de la Tarde Rojinegra, en la cual se medirá contra Bolívar de La Paz como amistoso de preparación previo al inicio de la Liga 1.

El equipo dirigido por Juan Reynoso buscará volver a ser animador del campeonato local tras un flojo cierre del 2025. Además tiene como desafío internacional clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, certamen en el cual brilló hace algunos años.

¿Cuándo será la Tarde Rojinegra 2026 de Melgar?

La Tarde Rojinegra 2026 de Melgar se llevará a cabo este domingo 25 de enero, en el Estadio Monumental de la UNSA.

¿A qué hora juega Melgar contra Bolívar por la Tarde Rojinegra?

La apertura de puertas para el público asistente a la Tarde Rojinegra 2026 se dará a las 3.00 p. m. En tanto, el amistoso de Melgar contra Macará empezaría alrededor de dos o tres horas más tarde.

¿Dónde ver la Tarde Rojinegra 2026 de Melgar?

Hasta el momento, el elenco mistiano no ha confirmado algún acuerdo con un canal de TV o streaming para la transmisión. No se descarta que Melgar TV, cuenta oficial del equipo en YouTube, sea la que termine pasando el cotejo.

Entradas para la Tarde Rojinegra 2026 de Melgar

La venta de entradas para la presentación de Melgar se realiza en línea vía Teleticket o de forma presencial en los puntos autorizados de la Ciudad Blanca.

Entradas para la Tarde Rojinegra 2026. Foto: FBC Melgar

¿Qué nuevos jugadores presentará Melgar en la Tarde Rojinegra 2026?

Esta es la lista de fichajes realizados por el Dominó este año, los cuales serán presentados en la Tarde Rojinegra 2026. También podría anunciarse la promoción de algunos futbolistas de las divisiones menores.