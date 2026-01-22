HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado de Sport Boys vs Everton de Viña del Mar por el Trofeo Lizárraga previo a la Liga 1

La directiva 'çhalaca' confirmó el Trofeo Lizárraga 2026, un evento donde el nuevo plantel 'rosado' hará su presentación ante los hinchas, pero al frente estará el aguerrido Everton de Chile.

Sport Boys se mide en atractivo partido amistoso. en el Callao. Foto: Lr/ATV

Sport Boys cuenta los días para iniciar su participación en la Liga 1. El renovado equipo del Callao se enfrentará al aguerrido Everton de Villa del Mar por el Trofeo Lizárraga. El amistoso internacional se dará este domingo 25 de enero, desde las 5:30 pm, en el Estadio Miguel Grau,

Luego de algunos días de incertidumbre y rumores, la directiva de Sport Boys terminó por confirmar la realización de una nueva edición del Trofeo Lizárraga 2026, evento deportivo que servirá para presentar al nuevo plantel 'rosado' ante sus hinchas.

¿En qué canal puedes ver Sport Boys vs Everton Villa del Mar por el Trofeo Lizárraga?

Nadie quiere perderse el importante partido entre Sport Boys ante Everton Villa del Mar por el Trofeo Lizárraga, en el Callao, previo al arranque de la Liga 1 2026. Por ende, los hinchas que no puedan asistir al estadio pueden seguir la transmisión exclusiva en L1 MAX. Además, La República Deportes cubrirá el minuto a minuto en la página web.

¿A qué hora inicia el partido entre Sport Boys vs Everton Villa del Mar por Trofeo Lizárraga?

Los hinchas están pendientes del horario de inicio del entretenido partido. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados desde diferentes partes del mundo para que disfrutes el partido 'chalaco'.

  • Perú: 5:30 pm
  • Colombia: 5:30 pm
  • Ecuador: 5:30 pm
  • Argentina: 7:30 pm
  • Brasil: 7:30 pm
  • Chile; 6:30 pm

¿Cuánto cuestan las entradas para asistir al Sport Boys vs Everton?

Los precios de los boletos para el evento varían según la ubicación. En las zonas Norte y Sur, los niños pueden acceder a entradas por 5 soles, mientras que los adultos deberán pagar 25 soles. En la tribuna Oriente, el costo asciende a 50 soles para los adultos y 15 para los menores. Por su parte, en Occidente, las entradas tienen un precio de 80 soles para los adultos y 20 soles para los niños. Finalmente, en Palco, los boletos se ofrecen a 130 soles para los adultos y 40 soles para los menores.

Fichajes de Sport Boys para afrontar la Liga 1 2026

El equipo 'rosado' confirmó inicialmente la incorporación del entrenador Jaime de la Pava, quien llega procedente de Llaneros FC. En cuanto a la plantilla, se sumaron el arquero Diego Melián y los defensores Mathías Llontop, Anghelo Flores y Gustavo Dulanto.

Para reforzar el mediocampo, se aseguraron las llegadas de Federico Illanes, André Vásquez y Juan David Torres. Asimismo, el club fichó a los delanteros Percy Liza y Rolando Díaz, ambos con trayectoria en la Primera División del Perú.

