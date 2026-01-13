Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

La mayoría de partidos de presentación se jugarán entre el 24 y 25 de enero. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario/Sport Boys/FBC Melgar

Previo al inicio de la Liga 1 2026, los clubes más importantes del fútbol peruano tendrán un último 'examen': sus respectivos amistosos de presentación. Con estos partidos, el objetivo de cada equipo será mostrar los frutos de su pretemporada, así como la adaptación de los refuerzos contratados en el reciente mercado de fichajes.

De los encuentros ya confirmados, destacan los que sostendrán Universitario de Deportes y Alianza Lima con rivales de talla internacional. Aunque en un inicio existía la posibilidad de que ambos no pudieran jugar el mismo día por la magnitud de público que movilizan, finalmente se llegó a un acuerdo con las autoridades para que puedan presentarse sin contratiempos.

¿Qué clubes de la Liga 1 jugarán partidos de presentación?

El primer equipo que jugará un amistoso de presentación ante su hinchada será FC Cajamarca. El cuadro recién ascendido, que busca ser protagonista con fichajes como los de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, se medirá a ADT este sábado 18 de enero.

Una semana más tarde será el turno de la 'U' y Alianza. El sábado 24 de enero, prácticamente en simultáneo, se enfrentarán a la U. de Chile e Inter Miami por la Noche Crema y Noche Blanquiazul, respectivamente.

El día siguiente, domingo 25 de enero, estará cargado de acción con las presentaciones oficiales de Sporting Cristal (ante la U. Católica de Ecuador), Melgar (ante Macará), Cienciano (ante Bolívar), Sport Boys (ante Everton de Viña del Mar), Juan Pablo II (ante ADT) y CD Moquegua (ante Deportivo San Marcos de Arica).

Presentación de clubes de la Liga 1: fechas y horarios

Estas son los días y horarios para los partidos de presentación ya confirmados. En algunos casos, el evento empezará un par de horas antes con actividades para los hinchas.

FC Cajamarca vs ADT : sábado 18 de enero

: sábado 18 de enero Universitario vs U. de Chile (Noche Crema): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | Estadio Monumental U Marathon

(Noche Crema): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | Estadio Monumental U Marathon Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

(Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador (Tarde Celeste): domingo 25 de enero | 12.30 p. m. | estadio Alberto Gallardo

(Tarde Celeste): domingo 25 de enero | 12.30 p. m. | estadio Alberto Gallardo Melgar vs Macará (Tarde Rojinegra): domingo 25 de enero | 1.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

(Tarde Rojinegra): domingo 25 de enero | 1.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA Cienciano vs Bolívar (Tarde del Rojo Imperial): domingo 25 de enero | 3.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

(Tarde del Rojo Imperial): domingo 25 de enero | 3.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega Sport Boys vs Everton de Viña del Mar (Trofeo Lizárraga): domingo 25 de enero | estadio Miguel Grau

(Trofeo Lizárraga): domingo 25 de enero | estadio Miguel Grau Juan Pablo II vs ADT (Tarde Amarilla): domingo 25 de enero

(Tarde Amarilla): domingo 25 de enero CD Moquegua vs San Marcos de Arica (Tarde Aurinegra): domingo 25 de enero | 12.30 p. m. | estadio 25 de Noviembre.

En el caso de Cusco FC, solo llevará a cabo la presentación de su plantel, sin partido amistoso de por medio, este sábado 18 de enero en la Municipalidad del Cusco. No obstante, sí ha confirmado una visita a Always Ready en El Alto, Bolivia, el sábado 24 de enero.

¿Qué clubes no han anunciado fecha de presentación?

De momento, son siete los equipos de los que no se tiene ninguna información acerca de sus tardes/noches de presentación: ADT, Alianza Atlético, Atlético Grau, Deportivo Garcilaso, Los Chankas, Sport Huancayo y UTC. Comerciantes Unidos presentó a su plantel en conferencia de prensa hace una semana, pero aún no había cerrado su mercado de fichajes.

¿Dónde ver los partidos de presentación de los clubes de Liga 1?

Hasta ahora, solo Alianza Lima, Universitario y Juan Pablo II han confirmado los canales de transmisión de sus partidos. La Noche Blanquiazul irá por la señal de Latina (canal 2), la Noche Crema se podrá ver vía TV Perú (canal 7) y la Tarde Amarilla saldrá por las pantallas de L1 Max (cable).