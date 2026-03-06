HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Serfor celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre con una gran feria

Bajo el título de “Aromas silvestres que perfuman, sanan y perduran”, en el evento de este sábado en el Parque Bicentenario de San Isidro, habrán talleres, exposiciones y otras actividades para la familia.

Erasmo Otárola, director de Serfor, destacó que el evento promueve la conexión entre salud pública, patrimonio natural y economía familiar, resaltando la importancia de las plantas medicinales. Foto: Serfor
Erasmo Otárola, director de Serfor, destacó que el evento promueve la conexión entre salud pública, patrimonio natural y economía familiar, resaltando la importancia de las plantas medicinales. Foto: Serfor

Exposición y venta de orquídeas nativas, talleres para su curación y mantenimiento, exhibición y liberación de mariposas, entre otras actividades, han sido programadas para este sábado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con motivo de la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre.

La feria organizada por Serfor, “Aromas Silvestres que perfuman, sanan y perduran”, instalada en el parque Bicentenario de San Isidro, destaca el valor de las plantas medicinales y aromáticas en beneficio de la salud y el bienestar de las personas.

Se han previsto actividades lúdicas para toda la familia, como conociendo los murciélagos, talleres de miniapicultor, orquídeas en casa y elaboración de terrarios.

El director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola Acevedo, afirmó que en el Perú se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre con un mensaje que conecta tres prioridades nacionales: salud pública, patrimonio natural y economía familiar.

“El lema internacional de este año es: ‘Plantas medicinales y aromáticas: conservar la salud, el patrimonio y los medios de subsistencia’. Esto nos recuerda que la biodiversidad no es un tema aislado: es parte de la vida diaria de las personas, especialmente en los territorios donde el bosque y la naturaleza sostienen la alimentación, la medicina tradicional y el ingreso local”, explicó el titular del Serfor.

En el Perú tenemos más de 3.000 especies de orquídeas registradas y aproximadamente el 60 % son endémicas, es decir, sólo se encuentran en nuestro territorio.

En 2025, Serfor entregó permisos de exportación bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de alrededor 27.180 ejemplares de plantas vivas de orquídeas, provenientes de centros de propagación (viveros) autorizados.

En la feria de este sábado se presentarán productores, especialistas y universidades para mostrar diversas especies de uso medicinal como la tara, ayahuasca, palo santo, uña de gato, chancapiedra, entre otros.

También se resaltará el rol de los polinizadores como las abejas, las mariposas, entre otros.

